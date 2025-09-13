Nuova illuminazione a LED a Carcare, scatta lo scontro politico

La nuova illuminazione pubblica a LED nel centro del paese accende la discussione politica. La denuncia arriva dal gruppo di opposizione “Insieme per Carcare”, dopo un sopralluogo effettuato nel corso della settimana.

Secondo il capogruppo Alessandro Ferraro, alcuni cittadini hanno segnalato problemi di visibilità in via Garibaldi: “La luce è scarsa e fredda, con un cono di illuminazione che non copre adeguatamente la via principale del centro storico, che secondo noi dovrebbe essere meglio illuminata. Il risparmio energetico è importante, ma qui c’è anche un problema di sicurezza. Chiediamo all’amministrazione di fermarsi un attimo, perché così non va bene. Presenteremo anche un’interrogazione in Consiglio comunale. Inoltre, è la via con il maggior numero di negozi”.

“I lavori sono iniziati circa tre mesi fa e dureranno un anno. Entro fine anno faremo il punto della situazione – replica il sindaco Rodolfo Mirri – Mi sembra, invece, una polemica strumentale, promossa proprio da chi per 14 anni non ha fatto nulla, tant’è che ad ogni pioggia il centro storico restava al buio. La nostra amministrazione sta invece investendo per migliorare sicurezza e vivibilità”.

“Oggi si presentano come difensori dei commercianti, ma per 14 anni non hanno mosso un dito. Noi preferiamo i fatti alle parole: il sostegno alle attività locali passa attraverso interventi concreti, non polemiche”, conclude Mirri.