Giusvalla, lavori alla rete idrica: la Sp 542 chiude per alcune ore

A Giusvalla è prevista la chiusura temporanea al traffico della Sp 542 “di Pontinvrea” per consentire urgenti lavori di riparazione alla rete idrica. L’intervento interesserà il tratto in corrispondenza del chilometro 9+060 e comporterà la sospensione della circolazione lunedì 15 settembre, dalle ore 20 alle ore 23.

Il divieto di transito riguarderà tutte le categorie di veicoli, ad eccezione di mezzi di soccorso e forze dell’ordine, ai quali sarà sempre garantito il passaggio per non compromettere i servizi essenziali.

La fascia oraria serale è stata scelta per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e per assicurare le migliori condizioni di sicurezza sia agli utenti della strada sia agli operatori impegnati nei lavori.