Ferma una macchina, accoltella il conducente e poi scappa: fermato dai carabinieri

Ferma una macchina e accoltella il conducente poi scappa nel fiume ma viene braccato.

E' successo nelle prime ore del mattino, alle 6.35 a Varazze nella frazione del Pero quando un uomo in uno stato pare di alterazione, ha bloccato un'auto che percorreva la strada e ha colpito con alcune coltellate un uomo.

In seguito si è dileguato nel torrente Teiro. Nel frattempo erano stati chiamati i carabinieri che dopo aver individuato il soggetto, noto alle forze dell'ordine, lo hanno bloccato.

Il conducente dell'auto è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

Lo stesso aggressore ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.