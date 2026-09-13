Garlenda, il golf abbatte le barriere: torna "Uno swing per l'inclusione"

Il campo da golf trasformato per un giorno in spazio di incontro e partecipazione. È lo spirito della seconda edizione di "Uno swing per l'inclusione", ospitata il 12 settembre dal Golf Club Garlenda nell'ambito del progetto "Golf oltre ogni barriera", promosso dalla Delegazione regionale Liguria della Federazione Italiana Golf con il patrocinio di Regione Liguria, Comitato Italiano Paralimpico Liguria e CONI, e con il coinvolgimento del Comune.

L'appuntamento arriva nel Ponente dopo la tappa inaugurale al Golf Club La Pineta di Arenzano e i Campionati Europei a squadre per golfisti con disabilità, disputati lo scorso luglio al Golf Club Genova Sant'Anna.

Determinante il contributo del Rotary Club Alassio, che ha promosso la giornata come service insieme ad altri dieci club del Distretto 2032, con una gara di golf abbinata alla raccolta fondi a sostegno di Anffas Albenga, Un Passo alla Volta e Associazione Autismo Savona "Guardami negli Occhi".

Nel pomeriggio il campo ha accolto i ragazzi delle associazioni, insieme a Luna Blu, accompagnati dai maestri della PGA Italiana in un primo avvicinamento alla disciplina: concentrazione, coordinazione e autonomia diventano parte del gioco, in un ambiente sereno e a contatto con la natura. Un'esperienza pensata non solo come momento sportivo, ma come occasione di socializzazione e scoperta.

"L'inclusione si costruisce facendo, non soltanto parlandone – afferma Cristina Costa, presidente del Golf Club Garlenda –. La soddisfazione più grande è vedere i sorrisi dei ragazzi che si avvicinano per la prima volta a questa disciplina e scoprono di poterla praticare sentendosi parte di una comunità".

Sul futuro del progetto interviene Roberto Damonte, delegato regionale ligure della Federazione Italiana Golf: "Il percorso che stiamo costruendo dimostra che 'Golf oltre ogni barriera' non è una semplice successione di eventi, ma una rete che cresce e si rafforza tappa dopo tappa. Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più circoli, associazioni e famiglie". Le prossime tappe toccheranno i circoli di Marigola, Albisola, Rapallo e Sanremo.

"Con 'Uno swing per l'inclusione' lo sport diventa uno strumento concreto di partecipazione e crescita", commenta la vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro, che richiama anche il ruolo di ambasciatore del campione Cristiano Berlanda. "L'inclusione non è soltanto un principio da affermare, ma un percorso da costruire ogni giorno attraverso esperienze concrete e condivise".

Un messaggio ripreso dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli: "Lo sport possiede una straordinaria capacità: abbatte le distanze, favorisce le relazioni e valorizza le potenzialità di ogni persona, senza lasciare indietro nessuno".

La giornata si è chiusa con il momento conviviale offerto dall'associazione Luna Blu e con la premiazione dei partecipanti alla gara, consegnata dalla presidente del Rotary Club Alassio Elisa Massone e dalla presidente del Golf Club Garlenda Cristina Costa. "Golf oltre ogni barriera continua a dimostrare come il golf possa essere uno straordinario strumento educativo e relazionale, capace di abbattere barriere fisiche, psicologiche e sociali", conclude Dario Della Gatta, presidente del Comitato Italiano Paralimpico Liguria.