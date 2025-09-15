Eurospin: un modello italiano di concretezza che cresce con le persone

Da oltre trent’anni, l’insegna dimostra che è possibile proporre una spesa quotidiana costruita attorno a criteri reali: semplicità, convenienza, efficienza e qualità alla portata di tutti.

Fondata nel 1993, Eurospin ha costruito nel tempo una rete che oggi conta oltre 1.300 punti vendita distribuiti in Italia e in alcune aree d’Europa, tra cui Slovenia, Croazia e Malta. Con più di 22.000 collaboratori e 13 milioni di clienti fidelizzati, l’azienda è leader nel comparto discount nazionale, grazie a un approccio che mette al centro le esigenze quotidiane delle persone, evitando sovrastrutture e inutili complessità.

Il principio che guida ogni scelta è racchiuso in un’espressione che è ormai parte dell’identità del brand: la Spesa Intelligente. “SP” come spesa, “IN” come intelligente: un modello operativo che rifiuta la spettacolarizzazione del consumo e preferisce concentrarsi sul contenuto. Significa ottimizzare la logistica, curare direttamente l’assortimento, scegliere fornitori affidabili e sviluppare solo marchi propri, per garantire controllo totale sulla filiera.

L’assortimento si compone infatti di oltre 2.200 referenze confezionate a marchio esclusivo, progettate e gestite direttamente da Eurospin. Brand come Tre Mulini, Ondina, Land, Dolciando, Dexal ed Enkho accompagnano quotidianamente milioni di famiglie italiane, proponendo prodotti selezionati, sicuri e dal prezzo equo.

Accanto a questa struttura si è affermata con decisione la linea Amo Essere, un progetto che amplia e aggiorna l’identità del marchio, senza modificarne l’essenza. Si tratta di un’offerta articolata e inclusiva, che interpreta nuove esigenze di consumo con attenzione e realismo. Cinque i segmenti principali, che possono essere scoperti sul sito ufficiale www.eurospin.it:

Amo Essere Eccellente , con specialità DOP, IGP e referenze di alta gamma gastronomica.

, con specialità DOP, IGP e referenze di alta gamma gastronomica. Amo Essere Senza Glutine , per chi convive con la celiachia o sceglie una dieta gluten free.

, per chi convive con la celiachia o sceglie una dieta gluten free. Amo Essere Senza Lattosio , pensata per garantire leggerezza e digeribilità.

, pensata per garantire leggerezza e digeribilità. Amo Essere Veg , rivolta a chi segue un’alimentazione vegetale.

, rivolta a chi segue un’alimentazione vegetale. Amo Essere Bio, per chi privilegia ingredienti da agricoltura biologica.

Anche l’esperienza in negozio è costruita con la stessa logica: layout essenziali, reparti organizzati, tempi ridotti e percorsi funzionali. L’obiettivo non è trattenere il cliente, ma facilitare una spesa efficace, fluida e mirata.

Eurospin non rincorre i trend, ma li interpreta con misura. La sua è una crescita silenziosa ma concreta, basata su ascolto, credibilità e fedeltà ai propri valori. Un brand italiano che ha scelto di restare sé stesso, anche mentre cambia il mondo attorno.















