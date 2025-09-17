A Ceriale l’incontro “Alzheimer parliamone insieme”

“Alzheimer parliamone insieme”: è il titolo dell’incontro in programma sabato 20 settembre, dalle ore 15:30 alle 18.00, presso la sala polivalente “F. Fizzotti” della Biblioteca Civica, organizzato dall’Assessorato Servizi Sociale del Comune di Ceriale e dall’associazione Famiglie Malati Alzheimer del Ponente Savonese ODV. L’ingresso è libero.

Lo scopo di questa iniziativa è di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica, sfatando i pregiudizi, nei confronti di questa malattia, diventata un grande problema sanitario e sociale. La malattia di Alzheimer è la forma di demenza più frequente nei paesi occidentali e il progressivo invecchiamento della popolazione ne ha favorito un incremento significativo.

La dott.ssa Tiziana Tassinari, direttore S.C. Neurologia e Centro Ictus dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure ci parlerà dell’utilità della prevenzione e della diagnosi precoce nelle demenze e nel disturbo neuro cognitivo. Ci informerà sulle nuove terapie e cosa si sta facendo nella Neurologia dell’Ospedale Santa Corona.

La dott.ssa Patrizia Paccagnella, presidente di AFMAponentesavoneseODV, insieme ai volontari dell’Associazione ci riferirà l’importanza del volontariato per informare, comunicare, formare ed essere di supporto al caregiver (familiare che cura) e come l’Associazione, negli ultimi 14 anni, è diventata un punto di riferimento per le famiglie.

“L’Alzheimer non coinvolge solo il paziente ma l’intera famiglia ed è importante aiutare a capire cosa succede alla persona malata, il perché dei suoi comportamenti e reazioni, come prendersi cura dello stesso e garantirgli una qualità di vita dignitosa nonostante la malattia – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Barbara De Stefano -. È altresì importante creare un’alleanza tra le famiglie e le istituzioni sociali del nostro territorio per affrontare insieme il percorso di aiuto e cura, per non farle sentire sole”.

Seguirà il dibattito interattivo con il pubblico, con domande e risposte.

“Un Incontro molto importante di confronto per una malattia purtroppo sempre più diffusa tra i nostri cari. Una malattia che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Una malattia molto conosciuta ma con pochi fondi da parte delle istituzioni. Una malattia che mette a dura prova intere famiglie. È doveroso dar voce a tutto questo” aggiunge.

“Ringrazio gli uffici del Sociale, la dott.ssa Tiziana Tassinari e la dott.ssa Patrizia Paccagnella per aver dato l’opportunità di un confronto nella nostra Ceriale. E un grande applauso al mondo del volontariato, che aiuta senza chiedere nulla in cambio” conclude l’assessore De Stefano.

I volontari di AFMAponentesavoneseODV saranno presenti presso la sede dell’incontro anche dalle 10,30 alle 12,30 per coloro che desiderano chiedere informazioni e approfondire determinate problematiche.