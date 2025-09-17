"Cantiere Città" a Savona: avanti con il dossier per la Capitale italiana della Cultura

"Cantiere Città" ha fatto tappa a Savona per proseguire il lavoro sul Piano strategico per la nuova offerta culturale della città, a partire dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura.

L’appuntamento è parte del programma di capacity building promosso dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali, Servizio VI dell’ex Segretariato generale – e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali e rivolto alle finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2027 con l’obiettivo di rafforzare le loro capacità progettuali, dare un futuro al dossier di candidatura e alla rete di relazioni attivate per il titolo.

Hanno preso parte all’incontro al Palazzo Civico il sindaco di Savona Marco Russo, la Giunta comunale e alcuni funzionari del Comune. Per la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali erano presenti Francesca Neri, responsabile dell’Area “Progetti d’innovazione e complessi”, e Agnieszka Śmigiel, esperta di politiche culturali.

Nel corso dell’incontro, il Comune di Savona e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali hanno lavorato insieme su Savona 2027, il percorso che trasforma il dossier di candidatura in un progetto strategico. Un lavoro che intreccia le politiche di trasformazione urbana già in atto con i progetti elaborati dal territorio in occasione della candidatura, e che punta alla rigenerazione dei luoghi della cultura (Palazzo della Rovere, Santagostino, San Giacomo, Priamar, Villa Zanelli, lo Skatepark e Santuario rigenerati). Spazi che, grazie a una governance dedicata, potranno diversificare l’offerta culturale e garantirne la sostenibilità economica.

Avviato nel 2022 e oggi alla sua quarta edizione, Cantiere Città offre alle città un percorso strutturato per trasformare le idee contenute nei dossier di candidatura in progetti concreti e sostenibili. Il percorso di accompagnamento si articola in tre corsi online con esperti della Scuola del patrimonio per l’approfondimento di temi strategici legati allo sviluppo culturale, un ciclo di workshop per ogni città partecipante, di cui uno in presenza e due online, due appuntamenti collegiali dedicati ai partecipanti a ogni edizione e un evento che riunisce tutte le città delle varie edizioni del progetto.

Cantiere Città è una delle iniziative con cui il Ministero della Cultura e la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali sostengono la crescita delle città italiane attraverso la cultura. Un’azione mirata, capace di generare impatti duraturi sui territori.