 / Attualità

Attualità | 17 settembre 2025, 07:48

Savona, parcheggio sotto al Priamar: stop alla sosta gratuita, tornerà a funzionare la sbarra

Da tempo il park è aperto e senza sistema di controllo degli accessi per un guasto

Savona, parcheggio sotto al Priamar: stop alla sosta gratuita, tornerà a funzionare la sbarra

Il parcheggio a pagamento del Priamar tornerà ad essere utilizzabile a nuova vita dopo mesi di utilizzo “fuori controllo”.

L’area, che da tempo era diventata una sorta di sosta libera a disposizione di automobilisti e crocieristi, funzionava infatti senza alcuna regolamentazione: le sbarre erano inutilizzabili e il macchinario era stato coperto con un sacco di plastica, trasformando di fatto la zona in un parcheggio gratuito. C’era chi lasciava l’auto anche per giorni, approfittando della situazione.

E' previsto tra qualche giorno l'intervento ditta fornitrice dell’impianto, Skidata, che dovrà garantire la riattivazione del parcheggio. L’obiettivo è che già entro la prossima settimana le sbarre tornino a funzionare e il parcheggio del Priamar venga riportato alla normalità, con accessi controllati e tariffe regolari che entreranno nelle casse di Ata, in concordato preventivo e che deve liquidare i creditori. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium