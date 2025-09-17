Savona, parcheggio sotto al Priamar: stop alla sosta gratuita, tornerà a funzionare la sbarra

Il parcheggio a pagamento del Priamar tornerà ad essere utilizzabile a nuova vita dopo mesi di utilizzo “fuori controllo”.

L’area, che da tempo era diventata una sorta di sosta libera a disposizione di automobilisti e crocieristi, funzionava infatti senza alcuna regolamentazione: le sbarre erano inutilizzabili e il macchinario era stato coperto con un sacco di plastica, trasformando di fatto la zona in un parcheggio gratuito. C’era chi lasciava l’auto anche per giorni, approfittando della situazione.

E' previsto tra qualche giorno l'intervento ditta fornitrice dell’impianto, Skidata, che dovrà garantire la riattivazione del parcheggio. L’obiettivo è che già entro la prossima settimana le sbarre tornino a funzionare e il parcheggio del Priamar venga riportato alla normalità, con accessi controllati e tariffe regolari che entreranno nelle casse di Ata, in concordato preventivo e che deve liquidare i creditori.