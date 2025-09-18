Albissola pulisce i corsi d’acqua per ridurre il rischio idrogeologico

Il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Albissola Marina, Luigi Silvestro, fa il punto sugli interventi preventivi di messa in sicurezza del territorio, volti a ridurre il rischio idrogeologico in vista della stagione piovosa, con particolare attenzione alla pulizia e al taglio della vegetazione infestante lungo il Torrente Sansobbia e i cosiddetti Rivi “minori”.

Con un investimento complessivo di 16 mila euro, l’ufficio tecnico comunale, coordinato da Silvestro, ha affidato a due ditte esterne specializzate i lavori di taglio della vegetazione infestante e rimozione di tronchi e rami caduti o potenzialmente pericolosi per il deflusso delle acque. Il sindaco Nasuti ha firmato un’apposita ordinanza per consentire l’accesso dei mezzi da lavoro agli alvei dei corsi d’acqua.

“La prima tranche di lavori è già stata completata e ha interessato i Rivi minori, tra cui Rio Basci, Rio Bruciati, Rio Grana e Rio Sodino. Gli interventi, eseguiti dalla ditta Tracce Società Cooperativa, hanno riguardato la pulizia con sfalcio della vegetazione infestante e la rimozione di eventuali alberi o rami caduti, potenzialmente pericolosi in caso di forti piogge”, spiega Silvestro.

Per quanto riguarda il Torrente Sansobbia, principale corso d’acqua cittadino, i lavori affidati alla ditta Scoiattolo Srl sono iniziati lunedì scorso e, salvo imprevisti, proseguiranno per un paio di giornate. Le operazioni prevedono il taglio della vegetazione infestante, compresi i canneti presenti lungo circa 650 metri lineari di argine, nei tratti tra Via Pergolesi e il cavalcavia autostradale, e tra Via Donizetti, Via Palestrina e Via Boito.

“Questo intervento di manutenzione ordinaria, che la nostra amministrazione porta avanti da diversi anni interessando a rotazione tutti i corsi d’acqua cittadini, dai principali ai minori, mira, insieme ad altre azioni già avviate dall’inizio dell’estate – come la pulizia e il potenziamento delle caditoie cittadine, la posa di quattro nuove griglie in zona Viale Liguria, il miglioramento delle condotte di convogliamento delle acque piovane su Corso Bigliati e Via Rossini e il rifacimento delle cunette stradali in Via Collette verso Ranco – alla mitigazione del rischio idraulico, rendendo il territorio più resiliente di fronte a eventi atmosferici sempre più intensi e prolungati”, aggiunge Silvestro.

“Inoltre, la rimozione della vegetazione infestante, in particolare dei canneti lungo la sponda destra del Torrente Sansobbia, contribuisce anche a migliorare il decoro urbano e la fruibilità delle aree, visibili dai palazzi circostanti. Pensiamo, ad esempio, a Via Palestrina, vicino all’asilo comunale”, conclude il vice sindaco.