Ascensore fuori uso alla stazione di Alassio, il sindaco Melgrati scrive a RFI

AGGIORNAMENTO ORE 13.20 - La nota del Comune di Alassio: "In merito alla segnalazione inviata dal sindaco Marco Melgrati a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) riguardante il malfunzionamento dell’ascensore del binario 1 della stazione ferroviaria di Alassio, si comunica che RFI ha risposto chiarendo che il guasto è stato causato involontariamente al pantografo, a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco resosi necessario per soccorrere un utente rimasto intrappolato.

La sostituzione del pantografo ha richiesto un tempo tecnico per l’approvvigionamento del pezzo di ricambio. RFI ha confermato che il funzionamento dell'ascensore è stato ripristinato, consentendo nuovamente l’accesso agevole al binario 1. Il primo cittadino ringrazia RFI per l'intervento di ripristino del servizio e i viaggiatori per la pazienza dimostrata.

Sulla richiesta avanzata nei giorni scorsi dal sindaco a RFI riguardante maggiore pulizia e decoro nella stazione ferroviaria di Alassio, nella stessa comunicazione sopracitata, il responsabile territoriale della Direzione stazioni di RFI ha risposto come segue: “Per quanto concerne i binari che insistono all'interno della stazione ferroviaria, ovvero in corrispondenza dei marciapiedi di stazioni, non si ravvedono criticità legate a sporcizia ed incuria, come evidenziato dalle fotografie allegate alla presente, scattate il giorno 11 settembre. Per quanto concerne invece le aree limitrofe, in particolare in corrispondenza dell'attraversamento pedonale in Regione Pontino, è necessario sottolineare come, trattandosi di 'piena linea', la pulizia dei binari richieda l'interruzione totale della circolazione. Risulta pertanto complicato, o comunque più complicato rispetto alle aree aperte al pubblico, intervenire capillarmente. Tutto ciò premesso stiamo organizzando un intervento di pulizia anche in tali aree auspicando, per il mantenimento del decoro, anche nel senso civico della cittadinanza (non si tratta quasi certamente di rifiuti derivanti da attività/frequentatori della stazione)”.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha inviato nei giorni scorsi una missiva a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per segnalare delle criticità riguardanti il funzionamento dell’ascensore che serve il binario 1 della stazione ferroviaria cittadina.

Tale segnalazione nasce a seguito di comunicazioni ricevute dal Comune di Alassio da parte di alcuni viaggiatori, che hanno evidenziato disagi nell’accesso alla banchina a causa dello stato fuori servizio dell'ascensore installato negli scorsi mesi in stazione.

Nella lettera il sindaco sottolinea che, "a seguito delle segnalazioni pervenute al Comune in data 9 settembre 2025, l’ascensore risulta da tempo fuori uso. Questa situazione crea gravi difficoltà non solo ai viaggiatori con bagagli, ma soprattutto alle persone con problemi di deambulazione". Il sindaco conclude "chiedendo un intervento rapido e un riscontro tempestivo da parte di RFI, per garantire il regolare accesso alla banchina e la sicurezza di tutti i passeggeri".