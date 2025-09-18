Savona, Starfilm Liguria organizza provini per giovani e neonati

Starfilm Liguria, nota associazione di casting di Savona, organizza un provino per lavori da girare a breve. "Finita l’estate, si moltiplicano le produzioni di film e serie televisive", spiegano Francesca Gigliotti e Giuseppe Ciccone, responsabili della Starfilm Liguria.

"Siamo stati contattati da importanti case di produzione cinematografiche per la selezione di piccoli ruoli e figuranti. Domenica 21 settembre, in collaborazione con Creative Academy e la scuola di doppiaggio, si svolgerà un casting presso la nostra sede di corso Vittorio Veneto 31 a Savona, con orario dalle 14:30 alle 19:30. Ci rivolgiamo – proseguono – ad appassionati e a persone che vogliono provare un’esperienza sul set, vivendo la magia di vedere dal vivo come nascono le scene e gli spot che vediamo in tv o al cinema".

"Ricordiamo che tutte le figurazioni sono retribuite. Nello specifico, cerchiamo giovani ambosessi dai 18 ai 25 anni, anche senza esperienza, e bambini neonati da 1 a 3 mesi di età, con altezza indicativa di 56 cm. Le riprese si effettueranno in Liguria tra fine settembre e ottobre".

"Si ricorda agli interessati di presentarsi muniti di fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale. Siamo sempre molto felici quando vediamo che alcune nostre talentuose scoperte vengono chiamate per ruoli importanti in spettacoli televisivi, film, spot pubblicitari e fiction – concludono gli organizzatori – come nel caso dell’albenganese Mirco Scutellà, che ha iniziato dai nostri casting e quest’anno ha già partecipato a spot con l’attrice Zoe Saldana, premio Oscar come attrice non protagonista, nella fiction Maria Corleone 2 e nel film di guerra L’amore vince".