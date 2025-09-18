Celle Ligure, il Consiglio comunale pronto a votare l’adesione alla campagna “Ripudia la guerra” di Emergency

Celle Ligure accoglie la proposta di adesione alla campagna RipudiLaGuerra promossa da Emergency, avanzata lo scorso marzo dal gruppo consiliare Idea Comune per Celle Ligure.

La richiesta, inizialmente sostenuta dal gruppo Idea Comune, ha rapidamente trovato il consenso anche dell'altro gruppo consiliare, lista civica Aria Nuova” – Celle Ligure, e successivamente della maggioranza guidata dal sindaco Marco Beltrame. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla consigliera Antonella Caruso per il contributo nella condivisione della proposta.

"L’iniziativa – sottolinea Germano Gadina di Idea Comune - è del tutto separata dalla recente polemica relativa alla scala decorata con i colori della Palestina, già ampiamente condivisa e approvata prima di quella vicenda.

La pratica discussa nel Consiglio comunale di domani, 19 settembre.

“I temi della nostra città possono generare opinioni diverse e dibattiti anche accesi, ma su questioni di grande gravità umanitaria dobbiamo marciare uniti – commenta Gadina – Non pretendiamo di cambiare il mondo, ma avere la consapevolezza di essere dalla parte giusta e di poter essere, insieme ad altri, un esempio virtuoso è un nostro preciso dovere e la nostra volontà”.