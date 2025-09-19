Cairo, tutto pronto per “#soliday”: la 5ª edizione della Festa delle Associazioni

L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte organizza la 5ª Festa delle Associazioni “#soliday”, in programma sabato 20 settembre in piazza della Vittoria, a partire dalle ore 15. Saranno ben 27 le Associazioni cairesi presenti, che illustreranno ai visitatori le loro attività, proponendo prove sul campo e dimostrazioni all’insegna di un coinvolgimento divertente, finalizzato a stimolare nuove passioni ed eventualmente nuove adesioni.

In particolare, a bambini e ragazzi è rivolta l’attenzione dei vari sodalizi, nella speranza di suscitare interesse e con la consapevolezza di svolgere un’azione di indubbia utilità, promuovendo valori quali solidarietà, volontariato e partecipazione sociale.

Per tutti ci saranno una golosa merenda, simpatici gadget e premi per i primi cinque classificati che parteciperanno ai giochi.

"Da cinque anni proponiamo questa iniziativa, che continua a ricevere entusiasti consensi dal pubblico e dalle numerose associazioni sportive e di volontariato presenti sul nostro territorio comunale – commenta l’assessore all’Associazionismo e Volontariato, Ilaria Piemontesi –. Quello di sabato sarà un pomeriggio di esibizioni, prove e sperimentazioni, il tutto all’insegna della condivisione e dell’inclusione, per rappresentare in modo tangibile il grande valore aggiunto che il mondo dell’associazionismo e del volontariato dà alla nostra comunità. A nome dell’amministrazione ringrazio tutti coloro che hanno deciso di aderire a questa iniziativa, che per noi è veramente un piacere poter organizzare".