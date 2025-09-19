Il Comandante provinciale dei carabinieri Vincenzo Barbanera saluta Savona: arriva il Colonnello Augusto Ruggeri

"Sono stati tre anni coinvolgenti, entusiasmanti e sono molto soddisfatto, abbiamo dato risposte strutturate a diversi fenomeni".

Queste la parole ricche di soddisfazione del Comandante provinciale dei carabinieri, il Colonnello Vincenzo Barbanera che da lunedì prossimo lascerà Savona per assumere l'incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta.

Barbanera si è soffermato sulle attività del comando e dei reparti nel triennio alla sua guida, lui che era subentrato nel settembre del 2022 al Colonnello Federico Reginato.

"Lascio un comando in forma, abbiamo ripianato gli organici e i servizi sono h24 - dice Barbanera ricordando le importanti operazioni "Pet Food" ed "Affari Tuoi, le spaccate sventate e la diffusione della cultura della legalità - Sono soddisfatto dell'attività svolta dal comando provinciale e dai reparti con l'attività repressiva che è cresciuta del 32%".

"Savona ha grandi prospettive di crescita, è una terra straordinaria. In questi anni si è verificata una grande collaborazione inter istituzionale sotto la guida dei due Prefetti, del Questore e del comandante della Guardia di Finanza ai quali mi legano rapporti di amicizia - conclude - Sono contento di lasciare al mio successore questo impianto di relazioni esterne che consentono di lavorare in grande sinergia e sicurezza".

A succedergli il Colonnello Augusto Ruggeri, in arrivo dal comando generale di Roma dall'Ufficio per la Cooperazione Internazionale.

LE PRINCIPALI ATTIVITA' DEGLI ULTIMI 3 ANNI DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI:

Maggiori operazioni di Polizia giudiziaria:

- novembre 2023 , omicidio a Ceriale del 47enne Massimo Romano e conseguente arresto di Andrea Soldati, autore del delitto;

- primo trimestre 2024 , operazione della Compagnia Carabinieri di Savona per furti di attrezzatura e mezzi agricoli ad opera di una banda criminale, composta da 3 soggetti di nazionalità rumena arrestati in flagranza di reato la notte tra il 2 e il 3 febbraio in Quiliano e contestuale sequestro della refurtiva (del valore di circa 100.000 euro). L’attività investigativa si era conclusa nel mese di aprile 2024 con l’esecuzione di ulteriori 6 misure restrittive nei confronti di cittadini rumeni e italiani indagati per altri furti nelle province di Torino, Varese e La Spezia;

- maggio 2024 , operazione “Affari Tuoi” condotta dal Nucleo Investigativo e dalla Compagnia Carabinieri di Alassio per truffe ai danni di varie aziende sull’intero territorio nazionale, conclusasi con l’esecuzione di 9 misure cautelari e 7 denunce a piede libero oltre all sequestro di 155 tonnellate di merci varie, per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro;

- febbraio 2025, operazione antidroga denominata “Petfood” svolta dal Nucleo Investigativo, contro un sodalizio criminale dedito ad una florida attività di spaccio di droga in provincia di Savona, nel corso della quale 7 persone sono state tratte in arresto in flagranza di reato, mentre 21 persone sono state colpite da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'autorità giudiziaria: sono stati sequestrati complessivamente 1.127.000 euro in contanti, un’autovettura Mercedes di grossa cilindrata, nonché 100 kg hashish, 35 kg di marijuana e 2 kg cocaina.

Fenomeni criminali contrastati in modo strutturale

Sono state approntate specifiche attività per contrastare l’acuirsi di determinati reati o fenomeni criminali, come la violenza di genere, le rapine (in particolare in estate in pubbliche vie), i furti in appartamento e le “spaccate notturne” ai negozi, i furti di motorini e sulle auto in sosta, le risse, oltre ai reati di microcriminalità. Costante l’azione antidroga svolta dai reparti dipendenti, con un aumento dell’attività operativa del 32%. Particolare attenzione è stata posta ai reati commessi da o contro i minorenni, senza dimenticare i controlli sulle strade per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o alcoliche.

Cultura della legalità

Dal settembre 2023 ad oggi, i militari del Comando Provinciale hanno partecipato ad oltre 100 incontri presso istituti scolastici di questa provincia, alla presenza di circa 10000 studenti.

I comandanti delle 4 Compagnie e delle 30 Stazioni Carabinieri dipendenti hanno presieduto numerosi incontri nelle strutture comunali, ecclesiastiche, associazioni, sedi di società di mutuo soccorso ed altre strutture, alla presenza di persone anziane per sensibilizzarle sul rischio dei reati predatori, in particolare sulle varie tipologie di truffe, come quelle da parte di sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine, avvocati o addetti alle varie società di forniture di servizi (luce, gas, ecc.). Sono stati anche approntati e distribuiti volantini e brochure che trattavano gli argomenti.

Significativa l’attività di sensibilizzazione sulla violenza di genere realizzata da questo Comando in tutta la provincia in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” del 25.11.2024, svolta in collaborazione con il Liceo Artistico “A. Martini” di Savona, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale di Savona, con la realizzazione di “tavole manifesto”, tuttora esposte in vari luoghi di aggregazione e transito, nonché con la partecipazione alle conferenze organizzate dal Comune di Savona unitamente a Soroptimist International d’Italia – Club di Savona e l’ASL 2 Savonese.

Legami con la comunità

Sempre più stretto è stato il legame tra il Comando, le istituzioni e la comunità savonese, in particolare con l’associazione “A Campanassa” (il centenario è stato festeggiato alTeatro Chiabrera il 16 maggio 2024, con il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia) e la “Fondazione De Mari”.

Protezione civile

Il supporto dell’Arma dei Carabinieri durante le calamità naturali che hanno colpito la provincia, oltre alla ricerca di persone disperse è stato sempre costante e infaticabile, fornendo aiuto alla comunità e supporto all’organizzazione della Protezione Civile. Nel corso degli eventi alluvionali avvenuti a fine ottobre 2024 in Valle Bormida, il Brigadiere Fabrizio Bava, capo equipaggio di pattuglia Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte, ha concorso attivamente, anche a rischio della propria incolumità fisica, al salvataggio di due persone rimaste intrappolate nella loro auto sommersa dalle acque.

Altro esempio “virtuoso” quello del 21 luglio 2025 quando l’Appuntato scelto Marcella Prandi, in servizio presso la Stazione di Carcare, libera del servizio, ha soccorso, unitamente ad un assistente bagnanti, 4 persone in gravi difficoltà per le condizioni del mare nel tratto antistante la spiaggia di Bergeggi, che non sarebbero riuscite a rientrare a riva senza il loro prezioso aiuto.

Analisi triennio

Nel triennio di comando (15 set 2022 – 15 set 2025) sono state arrestate complessivamente 1035 persone ed altre 7876 denunciate all’Autorità Giudiziaria, con un aumento del 18% delle persone denunciate e del 24% delle persone arrestate.



