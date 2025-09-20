Giornata mondiale tumori ginecologici, l'assessore Nicolò: "Serve prevenzione e rafforzamento della copertura vaccinale"

Si celebra oggi la quinta Giornata Mondiale dei tumori ginecologici, per porre attenzione sui tumori ginecologici e migliorare sempre di più la consapevolezza su fattori di rischio, sintomi, possibilità di diagnosi precoce e strategie di prevenzione.

I tumori ginecologici rappresentano ancora oggi una delle principali sfide per la salute delle donne. In Liguria, ogni anno si registrano circa 250 nuovi casi di tumore del corpo uterino, 150 casi di tumore dell’ovaio, 50 casi di tumore del collo dell’utero, mentre i tumori vulvari e quelli di altri istotipi speciali risultano meno frequenti.

“Il tema della prevenzione dei tumori ginecologici è di primaria importanza – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla sanità di Regione Liguria – perché l’obiettivo è quello di ridurre ancora questi numeri grazie agli strumenti a disposizione delle donne e della sanità pubblica. Per esempio, i casi annui di tumore della cervice sono numeri che la vaccinazione potrebbe prevenire del tutto. È per questo che l’impegno a rafforzare la copertura vaccinale rimane una priorità sanitaria e sociale”.

“Prevenire i tumori ginecologici è possibile con diverse attività, dai corretti stili di vita – svolgere attività fisica, evitare fumo e alcol – all’adesione ai programmi di screening e vaccinazione – conclude l’assessore Nicolò. In particolare, i programmi di screening con Pap test e HPV test hanno già dimezzato l’incidenza delle forme invasive del tumore del collo dell’utero, mentre il vaccino anti-HPV è un’arma decisiva, come dimostra il fatto che nei Paesi che hanno raggiunto il 90% di copertura vaccinale i casi di tumore del collo dell’utero si sono sostanzialmente azzerati”.