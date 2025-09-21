Cengio, il sindaco Dotta replica all'opposizione: "Fastidio nel vedere realizzate opere che sono nel nostro programma elettorale"

Il sindaco di Cengio replica alla minoranza consigliare sul bilancio comunale . " Possiamo rassicurare i cittadini di Cengio che erano legittimamente preoccupati per l'assenza del gruppo di minoranza consigliare- spiega Dotta - Nessun problema, ci sono, la certezza della loro presenza si è palesata con un articolo su gli organi di informazione locale, è una prassi ormai consolidata quella di inviare un comunicato con una cadenza di qualche mese in modo di certificare la loro importante e determinante presenza nell'amministrazione del nostro paese. Un comunicato ogni tanto e qualche partecipazione veloce ai consigli comunali e... voilà la minoranza è attiva. Ora, a parte le battute è veramente incredibile ciò che la minoranza ci contesta. Non credo sia mai avvenuto che l'opposizione contesti alla maggioranza di eseguire troppi lavori affermando testualmente" se si tratti di un bilancio di un'azienda edile invece che di una giunta comunale".



"Hanno l'ossessione del lavori e del cemento, che a ben vedere non mi pare essere così copioso in paese. Certo il raffronto tra l'attuale amministrazione e le precedenti, lo affermo con molta umiltà, è impietoso e sotto la vista dei cittadini - conclude Dotta - Il loro unico obiettivo consiste nel denigrare il lavoro dell'amministrazione con un accanimento personale verso chi sta scrivendo. Non mi soffermo oltre e non commento i contenuti del loro comunicato, semplicemente rilevo una forma di fastidio, di avversione nel vedere realizzate opere che peraltro erano previste nel programma elettorale dell'amministrazione.

Invito la minoranza a venire in comune, sono presente e disponibile sei giorni su sette, per analizzare ogni punto da loro contestato e fornire ogni informazione utile. Concludo affermando con decisione che gli attacchi personali non producono risultati positivi ma viceversa sono estremamente dannosi nei confronti di tutta la nostra gente che merita rispetto e considerazione, oltretutto in un momento in cui si sono palesate situazioni impreviste e di complicata risoluzione".