Per i 50 anni della società di Pallavolo, Carcare dedica il palazzetto dello sport a Stefano Ticineto

La Pallavolo Carcare celebra i suoi 50 anni e per l'occasione il Comune ha deciso di dedicare il Palazzetto dello sport al co-fondatore della società Stefano Ticineto, scomparso anni fa. Ieri pomeriggio, 20 settembre, è stata scoperta la targa dedicata a Ticineto e un'altra targa è stata consegnato dal Comune alla Pallavolo Carcare, per la celebrazione del cinquantenario.

"Un momento carico di emozione e di senso di comunità - ha detto il sindaco Rodolfo Mirri - per ricordare chi ha dato tanto allo sport carcarese e per rendere omaggio a una società che da cinquant’anni è motivo di orgoglio per la nostra città. Un grazie di cuore a Lorenzo Michele, presidente della Pallavolo Carcare, e a tutti i suoi collaboratori per la splendida organizzazione un grazie anche al Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Arboscello in rappresentanza della Regione Liguria".