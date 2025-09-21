Incidente sulla A6 tra Altare e il bivio della A10, code e rallentamenti verso Savona

Sono cinque le persone soccorse dai sanitari, coinvolte in un incidente sulla A6, sulla Torino-Savona, al chilometro 119+200 tra Altare e bivio A6/A10, in direzione Savona. Sul posto sono intervenuti un'automedica del 118 e la Croce Bianca di Altare e sono stati allertati i vigili del fuoco e la polizia stradale. A causa dell'incidente, verificatosi intorno alle 10,30, si sono registrate code in direzione Savona. Tra le auto coinvolte quella del cantante Michele che viaggiava con la moglie; sono illesi ma sono comunque stati portati al Pronto Soccorso del san Paolo per accertamenti.

Secondo le prime ricostruzioni (ma sono in corso gli accertamenti per accertare la dinamica dell'incidente) due auto si sarebbero scontrate sul tratto interessato.

Tre persone sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona rispettivamente in codice giallo. A causa dell'incidente il tratto di autostrada interessato è stata chiusa dalle 11 alle 13.