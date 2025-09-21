Per la Giornata Europea del Patrimonio tour guidato “Architetture S.I.P.E. in Val Bormida: Cengio e Ferrania”

Il Consiglio d’Europa ha annunciato l’apertura delle GEP 2025, dedicate al tema: “Patrimonio architettonico: finestre sul passato, porte verso il futuro”, un’occasione unica per scoprire tanti luoghi culturali in oltre 48 paesi europei, alla scoperta dell’architettura come specchio delle nostre società, memoria condivisa e ponte verso un futuro sostenibile e inclusivo.

Per la Val Bormida l'evento riguarderà Cengio e Ferrania con il tour guidato “Architetture S.I.P.E. in Val Bormida: Cengio e Ferrania” a cura di Lidia Giusto – TrattoPunto Network.

La giornata inizierà alle 10:00 al Ferrania Film Museum di Cairo Montenotte con la visita guidata del curatore Alessandro Bechis. Alle 11:30 ci sposteremo a Cengio per osservare gli edifici industriali, il dopolavoro e il villaggio operaio. Alle 13:00 ci sarà una pausa per il pranzo libero, con la possibilità di fermarsi alla Trattoria del Castello di Cengio Alto. Nel pomeriggio, alle 15:00, riprenderemo il percorso a Borgo San Pietro (Ferrania Borgo), da cui partirà la passeggiata fino a raggiungere l’ex stabilimento della Ferrania.

Durante la giornata sarà possibile fotografare gli edifici visitati: portate la vostra macchina fotografica! Ogni partecipante riceverà in omaggio un rullino fotografico Ferrania Solaris (12, 24 o 36 pose, a scelta). Su richiesta sarà disponibile anche la nuova pellicola Ferrania P30 in bianco e nero. Prenotazione obbligatoria

Per partecipare inviare un SMS o WhatsApp al 349 6916119, indicando: numero dei partecipanti, presenza al museo, adesione al pranzo, partecipazione al tour, richiesta rullino P30.

L'iniziativa ha il patrocinio del Ferrania Film Museum, Comuni di Cengio e di Cairo Montenotte.