A Varazze il mare per tutti con barche adattate per persone con disabilità motorie

Sabato 20 settembre 2025 a Varazze, presso la locale Sezione Lega Navale Italiana, alla presenza del sindaco Luigi Pierfederici, del personale coinvolto nel progetto "Liberi Tutti" coordinato da Silvia Ghigliazza, istruttore FIV con specializzazione Parasailing, con l'utilizzo di barche adattate e una gruetta per l'imbarco, si sono svolte prove pratiche con il coinvolgimento di alcune persone con disabilità motorie.

La specifica attività rivolta a persone con disabilità motoria, che vogliono vivere il mare senza barriere, ha avuto inizio presso la LNI di Varazze a decorrere dal mese di giugno 2025, con un team appositamente formato e coordinato da Silvia Ghigliazza, l’acquisto di due imbarcazioni Hansa 303 e l’installazione di una gruetta su un pontile comunale del Porto Turistico di Varazze, per le operazioni di imbarco e sbarco dei disabili.

La LNI Sezione di Varazze, che sostiene da sempre il mondo della disabilità, ora è in grado di promuovere corsi per persone con disabilità motoria, con la collaborazione di personale altamente preparato e specializzato.

"Con il progetto "Liberi tutti" della Lega Navale Italiana Varazze, in collaborazione con Comune di Varazze e Marina di Varazze- dice il sindaco di Varazze Pierfederici - abbiamo reso possibile un nuovo passo verso l’inclusione con un posto barca comunale riservato all’imbarco di persone con disabilità. Un gesto concreto per dire no alle barriere e sì all’accessibilità. Grazie alla Lega Navale per questo bellissimo progetto