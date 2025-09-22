 / Attualità

22 settembre 2025

Giornate Europee del Patrimonio: l’Archivio di Stato di Savona apre le sue sale

L’evento si terrà sabato 27, dalle 14:00 alle 18:00, e domenica 28 settembre, dalle 9:00 alle 13:00

L’Archivio di Stato di Savona partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 con l’iniziativa “Architetture tra le Carte”. Sabato 27 settembre, dalle 14 alle 18, e domenica 28 settembre, dalle 9 alle 13, sarà possibile visitare la sala studio in apertura straordinaria e partecipare a visite guidate all’esposizione e a parte dei fondi, con particolare attenzione ai documenti più antichi da cui sono tratte alcune delle carte esposte.

La partecipazione è previa prenotazione: per riservare l’accesso alla sala studio o alle visite guidate basta inviare un’e-mail all’indirizzo as-sv@cultura.gov.it, indicando il servizio desiderato (sala studio, visita guidata o entrambi), il giorno e, per le visite guidate, l’orario. Queste ultime saranno organizzate a cadenza oraria, con tre turni sia sabato – alle 14:45, 15:45 e 16:45 – sia domenica – alle 9:45, 10:45 e 11:45.

