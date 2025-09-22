Giornate Europee del Patrimonio: l’Archivio di Stato di Savona apre le sue sale

L’Archivio di Stato di Savona partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 con l’iniziativa “Architetture tra le Carte”. Sabato 27 settembre, dalle 14 alle 18, e domenica 28 settembre, dalle 9 alle 13, sarà possibile visitare la sala studio in apertura straordinaria e partecipare a visite guidate all’esposizione e a parte dei fondi, con particolare attenzione ai documenti più antichi da cui sono tratte alcune delle carte esposte.

La partecipazione è previa prenotazione: per riservare l’accesso alla sala studio o alle visite guidate basta inviare un’e-mail all’indirizzo as-sv@cultura.gov.it, indicando il servizio desiderato (sala studio, visita guidata o entrambi), il giorno e, per le visite guidate, l’orario. Queste ultime saranno organizzate a cadenza oraria, con tre turni sia sabato – alle 14:45, 15:45 e 16:45 – sia domenica – alle 9:45, 10:45 e 11:45.