Loano, al via la pulizia del torrente Nimbalto: intervento da 100mila euro per mettere in sicurezza 2 km di alveo 

Proseguono, a Loano, gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua del territorio comunale. Nei mesi scorsi sono stati oggetto di pulizia gli alvei dei rii minori, come il Rio Rolandette e il Rio Berbena, e quelli di confine (che, in base agli accordi presi, per il 2025 sono a carico dei comuni limitrofi). Ora, invece, l'attenzione si concentra sul principale corso d'acqua della città: il torrente Nimbalto.

I lavori inizieranno giovedì 25 settembre e interesseranno complessivamente oltre due chilometri di alveo. Gli interventi si concentreranno in tre punti: il tratto centrale, che va dalla foce fino all'altezza del castello Doria; la zona delle Trexende, dove negli anni si sono accumulati detriti e vegetazione; la frazione di Verzi, in particolare nei pressi dei ponti.

Spiega il sindaco Luca Lettieri: “Si tratta di un'operazione da 100mila euro, interamente finanziata con fondi comunali, che permetterà di liberare il torrente da tronchi, radici, canne, vegetazione e materiale depositato che, in caso di forti piogge, potrebbero ostacolare il deflusso delle acque e provocare criticità”.

“Questi lavori hanno un obiettivo chiaro: prevenire il rischio idrogeologico e garantire maggiore sicurezza ai cittadini – aggiunge l'assessore all'ambiente Giovanni Battista Cepollina – Pulire i torrenti non è un intervento 'visibile' come realizzare una nuova piazza o un giardino, ma è uno dei lavori più importanti che un'amministrazione può mettere in campo per proteggere la comunità e il territorio”.



“Con questo intervento dimostriamo che la prevenzione è la scelta migliore. Investire oggi sulla manutenzione e sulla rimozione degli ostacoli significa evitare emergenze domani e rendere Loano una città più sicura”, concludono Lettieri e Cepollina.