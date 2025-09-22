Sciopero generale per Gaza: anche al porto di Savona–Vado e tutelata la sicurezza dei manifestanti

"In occasione dello sciopero generale nazionale per Gaza, che nella giornata odierna ha interessato anche i porti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Genova, Pra’, Savona e Vado Ligure – si comunica che le attività portuali sono state garantite senza interruzioni, con banchine sempre operative, pur nel contesto delle inevitabili limitazioni derivanti dall’assenza di parte del personale ai terminal per l’adesione alla mobilitazione".

A darne notizia. attraverso una nota stampa, è l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

"I cortei dei manifestanti - si legge ancora nella nota - sono stati gestiti in un quadro di piena sicurezza grazie al lavoro coordinato di tutte le Forze di Polizia sotto la direzione della Prefettura di Genova e con il supporto operativo della Questura. Fondamentale è stato anche il contributo della Polizia Municipale, della Capitaneria di Porto e della Security portuale dell’Autorità di Sistema, la cui sinergia con le autorità di pubblica sicurezza ha consentito il transito ordinato di un corteo di migliaia di persone all’interno della cinta portuale, garantendo al tempo stesso la prosecuzione delle attività operative".

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Matteo Paroli, ha voluto esprimere un plauso e un ringraziamento a tutti i soggetti coinvolti: "Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Prefettura, a tutte le Forze dell’Ordine, alla Capitaneria di Porto, alla Polizia Municipale e alla Security portuale dell’Autorità di Sistema per il costante impegno e la professionalità dimostrata. Grazie alla collaborazione e al coordinamento istituzionale è stato possibile garantire contemporaneamente il diritto alla manifestazione e la piena operatività dei nostri porti, asset strategici e sensibili per il Paese. È la dimostrazione che un obiettivo comune, unito al miglior coordinamento, consente di assicurare sicurezza ed efficienza anche in situazioni complesse".

"Presso il porto di Savona–Vado la situazione nel corso della giornata è evoluta senza particolari criticità - si legge ancora nella nota - i varchi di accesso sono rimasti operativi e le attività si sono svolte in modo ordinato e continuo. Nel porto di Genova, invece, la mobilitazione ha avuto un impatto più rilevante sulla viabilità e su alcuni varchi di accesso. Dalle prime ore del mattino sono state disposte chiusure temporanee ai varchi Etiopia, San Benigno e Passo Nuovo/Albertazzi, provvedimenti adottati e monitorati dalla Security portuale in costante raccordo con le Forze di Polizia per garantire la sicurezza dei manifestanti e la tutela delle operazioni. Il varco Ponte dei Mille ha registrato una chiusura di circa venti minuti intorno alle ore 10.15, in concomitanza con il passaggio di un corteo, mentre i varchi Ponente, Via Milano e Santa Limbania sono rimasti sempre aperti, assicurando l’accesso e la piena funzionalità delle aree portuali".

"Nell’area di San Benigno/Via Albertazzi si sono radunati fin dal mattino i partecipanti a tre cortei autorizzati, che hanno sostato temporaneamente nelle zone individuate dalle autorità competenti. Nel primo pomeriggio, per consentire il transito di un ulteriore corteo autorizzato lungo un percorso interno al porto, è stato necessario procedere a chiusure temporanee dei varchi sia del bacino storico di Sampierdarena sia dell’area industriale di Levante. La situazione è tornata alla normalità intorno alle ore 17.30. Nonostante le limitazioni temporanee registrate ai varchi, l'intero Sistema portuale Genova-Savona ha mantenuto la piena funzionalità per l’intera giornata, confermando ancora una volta la capacità di risposta del sistema portuale, infrastruttura strategica per l’economia e la logistica nazionale, nonché la solidità delle procedure di sicurezza adottate per la gestione di eventi complessi" concludono dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.