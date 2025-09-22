 / Economia

Ex cava di Roaschia diventerà un polo sportivo e turistico per biker

Il progetto, che coinvolge la Buzzi Unicem e i comuni di Roccavione e Valdieri, è stato presentato ieri a Cuneo nell'ambito del Bike Festival

eri 20 settembre, nell'ambito del Cuneo Bike Festival, il Comune di Roaschia ha presentato il progetto di riqualificazione territoriale sviluppato in sinergia con la Buzzi Unicem SPA.

L’opera di riqualificazione territoriale vedrà un vecchio sito di cava diventare un futuro polo sportivo e turistico. 

Nascerà un RIDE CENTER con percorsi per ogni tipo di biker, dal principiante al più esperto, all’interno un’arena skill propedeutica alla pratica del freeride e una pump track unica sul territorio.

La sinergia coi comuni limitrofi Roccavione e Valdieri vedrà la nascita di una rete capillare di percorsi e strutture per il mondo delle due ruote. Un progetto ambizioso in fase di realizzazione che sposerà outdoor, ricettività e rispetto per l’ambiente. 

