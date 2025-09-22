Alluvione in Val Bormida, Arboscello (Pd): “Vicinanza ai sindaci e supporto per rialzarsi”

Il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello esprime solidarietà alle comunità della Val Bormida, duramente colpite dall'ondata di maltempo.

In una nota, Arboscello ha commentato le difficili immagini di frane e allagamenti giunte da Cairo, Carcare e altri Comuni, che hanno gravemente danneggiato attività commerciali e infrastrutture. "Questa mattina il risveglio è stato duro per tante comunità della Valbormida - si legge -. Le immagini che arrivano da Cairo, Carcare e dagli altri Comuni colpiti raccontano una realtà difficile, segnata da frane, allagamenti e attività commerciali gravemente danneggiate."

Il consigliere ha spiegato di aver seguito la situazione "con apprensione" fin dalle prime ore, ma ha deciso di non recarsi immediatamente sul posto per evitare di intralciare le operazioni di soccorso. "Dopo un momento di riflessione, ho deciso di non recarmi subito nei luoghi dell’alluvione per non essere di intralcio. L’ho fatto per rispetto del lavoro intenso che i Sindaci, i volontari della Protezione Civile, le forze dell’ordine e i tecnici stanno portando avanti per mettere in sicurezza il territorio e aiutare la popolazione."

Arboscello ha assicurato di essere in costante contatto con i sindaci della zona e di aver inviato una lettera per ribadire la sua "piena vicinanza e la totale disponibilità a supportarli, sia sul piano operativo che istituzionale." L'incontro con le comunità colpite è solo rimandato: "Nei prossimi giorni – quando sarà superata la fase più critica – sarò sul territorio per incontrare le amministrazioni, i cittadini e gli operatori, e per comprendere da vicino quali azioni potranno essere messe in campo per rialzarsi velocemente."