Alassio, a Silvia Arnaud Ricci il premio “Eccellenza Donna” di Fidapa BPW Italy

Si terrà venerdì 26 settembre, alle ore 10, presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio, la cerimonia di conferimento del premio “Eccellenza Donna” 2025.

In questa edizione, la quarta, il riconoscimento promosso da Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest – Sezione di Alassio, presieduta da Cinzia Salerno, che ogni anno celebra figure femminili capaci di distinguersi per meriti, competenze e per l’impatto positivo offerto alla società, verrà attribuito alla dott.ssa Silvia Arnaud Ricci.

Un premio per il suo straordinario contributo, portato avanti insieme alla sua famiglia, nel recupero e nella valorizzazione di un patrimonio paesaggistico e storico di inestimabile valore quale i Giardini di Villa della Pergola. Un patrimonio così eccezionale da essere riconosciuto a livello internazionale con l’ingresso tra i partner garden della prestigiosa Royal Horticultural Society, il cui Patron è Re Carlo III. Un importante traguardo che si aggiunge al riconoscimento del 2022, quando i Giardini di Villa della Pergola furono nominati “Parco più bello d’Italia”. Storica dell’arte, Silvia Arnaud Ricci ha inoltre donato alla città di Alassio, insieme al marito Antonio Ricci, il prezioso fondo storico di Carlo Levi – comprendente agende, lettere, appunti, bozzetti e il manoscritto originale del Quaderno a cancelli – oggi esposto alla Pinacoteca civica Carlo Levi.

Nel corso degli anni Silvia Arnaud Ricci ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo impegno, tra cui il Premio Orticola – iO Donna 2024, assegnato a Milano durante la celebre manifestazione dedicata al verde.

L’iniziativa di conferimento del riconoscimento, organizzata dalla Fidapa BPW – Sezione di Alassio con il patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio, vedrà i saluti istituzionali del sindaco di Alassio Marco Melgrati, cui seguiranno gli interventi della presidente di Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest – Sezione di Alassio e consigliere comunale con incarico alle Pari Opportunità Cinzia Salerno e della coordinatrice dei Revisori dei conti Nazionali di Fidapa BPW Italy Antonella Tosi. Modera l'incontro Renata Cantamessa.

“Il Premio Eccellenza Donna – sottolinea Cinzia Salerno – rappresenta un’occasione importante per celebrare e valorizzare l’impegno femminile in diversi ambiti, in linea con i valori di Fidapa e con l’attenzione costante dell'Amministrazione Comunale verso la promozione della cultura. In questo 2025, che segna il 150° anniversario del legame della città di Alassio con il mondo britannico, un legame che ha lasciato tante testimonianze e plasmato l’immagine stessa della città, di cui Villa della Pergola con i suoi straordinari Giardini è simbolo, è un immenso piacere assegnare questo riconoscimento a Silvia Arnaud Ricci, per il suo impegno di inestimabile valore per la nostra collettività e per l’intero Paese”.

L'assessore al Volontariato del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, dichiara: “Desidero rivolgere il più sentito plauso a Silvia Arnaud Ricci per questo riconoscimento, con il quale viene posta l'attenzione al valore della cura e della salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, da lei portato avanti con straordinaria dedizione. Un ringraziamento particolare va a Fidapa BPW Italy - Sezione di Alassio per la costante attività svolta con passione a favore della nostra collettività, con iniziative di grande valore che trovano nel Premio Eccellenza Donna una delle espressioni più significative”.



