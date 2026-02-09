Alassio, ruba vestiti da un negozio del centro. Inseguito dal negoziante viene intercettato dalla Polizia locale: denunciato

Un 48enne di origine tunisina è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale di Alassio per aver rubato, nello scorso fine settimana, alcuni capi di abbigliamento da un negozio di abbigliamento di via Dante.

Avvertito da alcuni passanti, è stato il titolare stesso del negozio a cominciare ad inseguire il ladro che cercava di scappare verso la via Aurelia. Proprio nel mentre, in zona transitava un’auto del Comando di via Gastaldi che, raccolta la segnalazione del commerciante, ha poco dopo fermato il malintenzionato dal cui zaino erano ancora ben visibili le etichette dei vestiti rubati.

L’uomo, sottoposto ai successivi accertamenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e i capi d’abbigliamento sono stati immediatamente riconsegnati al negoziante.



