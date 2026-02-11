Dalla spiaggia al borgo: una passeggiata alla scoperta di Laigueglia

Torna domenica 15 febbraio "Passeggiando dal mare al borgo", iniziativa promossa dal Comune di Laigueglia, a cura dell'associazione Informare, pensata per accompagnare grandi e piccoli in un racconto del borgo che partendo dal mare arrivi tra vie e piazze.

La storia del borgo e il mare non possono che intrecciarsi in una passeggiata di circa tre ore durante la quale incontrare bellezze naturali, ma anche storiche e artistiche per approfondire il legame di Laigueglia con il mare in prospettiva storica, economica ed ecologica. Sarà una graduale scoperta della spiaggia, dei suoi tesori, ma anche del borgo, con le sue peculiarità e personaggi. Laigueglia è oggi un centro balneare noto per le sue spiagge che, come spesso accade in Liguria di ponente, nonostante lo sfruttamento estivo mantengono elementi di estremo pregio naturalistico che vale la pena riscoprire.

Il ritrovo per i partecipanti è alle 9.45 al molo centrale di Laigueglia. Curata dallo staff dell’associazione Informare e dalla biologa marina Monica Previati, la passeggiata inizierà alle 10.00 e avrà come centro il racconto della “naturalità” della battigia invernale, a volte piuttosto diversa da quella estiva, per imparare a osservare gli organismi marini che il mare restituisce soprattutto dopo le mareggiate e prima dell’inizio della stagione balneare e per scoprire i preziosi e ricchi ecosistemi marini di Laigueglia.

Dalla spiaggia il percorso procederà progressivamente verso il cuore di Laigueglia in compagnia di Elisa Bianchi, archeologa, che guiderà i partecipanti alla scoperta di monumenti, piazze, edifici, esplorando le bellezze storiche e artistiche del borgo, tra suggestivi passaggi e piazzette affacciate sul mare. Dalle forme e colori tipici dei borghi liguri di mare, Laigueglia accoglie una sorprendente stratificazione di storia, arte e tradizione che creano un contesto unico alla base del suo immaginario turistico consolidato grazie alle architetture del suo centro storico, all’offerta culturale vivace e alla tradizione che lega la comunità di residenti e visitatori e che attinge dal passato e dalla leggenda, tra epopee di mare, coralli e barche. La partecipazione è libera e gratuita.

L’evento si svolge su iniziativa del Comune di Laigueglia per portare il mare fuori dal mare e farlo conoscere a tutti e fa parte del progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a cultural brand”, promosso dal Comune di Laigueglia nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 - Componente 3 - Intervento 2.1 Attrattività dei borghi storici, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU.