Alsu Gumirova: l’immigrazione come vocazione

La sera, quando l’aria marina rinfresca la città dopo una giornata afosa, Alsu Gumirova torna a casa passeggiando per le vie del centro. Nella sua andatura c’è la leggerezza e la sicurezza di chi ha trovato il proprio posto. Avrebbe potuto restare a Mosca — con un’attività di successo e una carriera brillante — ma ha scelto una strada piena di incognite. Oggi aiuta altri connazionali a iniziare una nuova vita in Italia. Perché un tempo, anche lei ha affrontato lo stesso cammino.
Alsu è nata il 22 ottobre 1976 a Mosca. Si è laureata con lode in Economia presso l’Istituto Mendeleev e ha costruito una carriera nel settore della gioielleria. Da consulente a responsabile di una rete di duecento negozi, dalla formazione del personale alla gestione di clienti VIP — vent’anni della sua vita sono stati legati al lusso e al successo. Reputazione, fiducia, nome: tutto guadagnato con il lavoro.
Ma un giorno, il luccichio dell’oro ha smesso di ispirare. Voleva il sole, la libertà, il movimento. Così è nato il suo primo startup: un servizio di fornitura di viveri per yacht. E nel 2016 ha compiuto il passo decisivo — trasferirsi in Italia. Ha scelto Savona, una città sul mare che è diventata la sua nuova casa. Ma il cammino non è stato semplice: una lingua sconosciuta, una burocrazia opprimente, nessun aiuto. Neppure l’inglese fluente bastava — ha dovuto affrontare tutto da sola.
Ha percorso tutte le tappe dell’immigrazione italiana: dai primi documenti fino allo status di residente permanente. Non è stata un’esperienza teorica, ma una vita fatta di errori, lotta e vittorie. Da questo percorso è nata la sua nuova professione — consulente per l’immigrazione. Oggi Alsu segue decine di clienti ogni mese: dai visti per studenti al Digital Nomad, dalle residenze per persone facoltose ai ricongiungimenti familiari. Dove altri si smarriscono, lei sa trovare la strada.
Per lei i clienti non sono moduli da compilare, ma persone con una storia. Sa ascoltare, spiegare, sostenere. L’immigrazione non è solo burocrazia — è forza interiore, ed è fondamentale avere qualcuno al proprio fianco. Alsu offre questo supporto.
Ha un figlio adulto di 21 anni. Lei stessa è attiva e piena di vita: viaggia per l’Italia, gioca a padel, studia danze latine, va a teatro, visita mostre e introduce amici e clienti alla cultura italiana.
«So cosa significa trasferirsi in un altro Paese e ricominciare tutto da zero. E per me è importante che gli altri ci riescano al primo tentativo», dice lei.
La storia di Alsu è una storia di coraggio e di scelta. La storia di una donna che sa essere se stessa e condividere questa forza con gli altri. Ed è proprio per questo che il mondo intorno a lei diventa più luminoso.
Заголовок: Алсу Гумирова: иммиграция как путь к призванию
От московского успеха к итальянской миссии — история женщины, которая меняет чужие судьбы, пройдя однажды этот путь сама
Савона. Вечером, когда на город опускается прохладный морской воздух после знойного дня, по улицам центра Савоны возвращается домой Алсу Гумирова. В её походке — лёгкость и уверенность человека, который нашёл своё место. Она могла остаться в Москве — с бизнесом, признанием и блестящей карьерой, но выбрала путь, полный неизвестности. Сегодня Алсу помогает другим соотечественникам начинать новую жизнь в Италии. Потому что когда-то она сама прошла через это.
Алсу родилась 22 октября 1976 года в Москве. С отличием окончила экономический факультет РХТУ им. Менделеева и выстроила карьеру в ювелирной сфере. От консультанта до руководителя сети из двухсот магазинов, от обучения персонала до работы с VIP-клиентами — двадцать лет её жизни были связаны с роскошью и блистательными успехами. Репутация, имя, доверие — всё это было заслужено её трудом.
Но однажды золотой блеск перестал вдохновлять. Хотелось солнца, свободы, движения. Так появился первый стартап — сервис по поставкам провизии на яхты. А в 2016 году Алсу решилась на главный шаг: переезд в Италию. Она выбрала Савону — город у моря, ставший новым домом. Но путь не был лёгким: чужой язык, бюрократия, отсутствие поддержки. Даже свободный английский не помогал, приходилось справляться самой.
Она прошла все ступени итальянской иммиграции: от первых документов до статуса постоянного резидента. Это был не теоретический опыт, а жизнь, полная ошибок, борьбы и побед. Из этого опыта выросла её новая профессия — иммиграционный консультант. Сегодня Алсу сопровождает десятки клиентов ежемесячно: от студенческих виз до Digital Nomad, от резиденций для состоятельных лиц до воссоединения семей. Там, где другие теряются, она умеет находить дорогу.
Для неё клиенты — не анкеты, а живые истории. Она умеет слушать, объяснять, поддерживать. Иммиграция — это не только про бумаги. Это про внутреннюю силу и про тех, кто готов идти рядом. Алсу даёт эту опору.
У неё есть взрослый сын, которому 21 год. А сама она остаётся активной и жизнерадостной: путешествует по Италии, играет в падел, осваивает танцы, ходит в театр, посещает выставки, знакомит новых друзей и клиентов с итальянской культурой.
«Я знаю, каково это — переехать в другую страну и начинать всё с нуля. И мне важно, чтобы у других получилось с первого раза», — говорит она.
История Алсу — это история смелости и выбора. История женщины, которая умеет быть собой и делиться этой силой с другими. И именно поэтому мир вокруг неё становится светлее.