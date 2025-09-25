Amelia Zamana di Albenga conquista l’argento al prestigioso “XX International Silesian Tournament” in Polonia

Importante risultato internazionale per la giovane pugile albenganese Amelia Zamana, che ha conquistato la medaglia d’argento al prestigioso XX International Silesian Tournament, manifestazione di rilievo mondiale dedicata esclusivamente al pugilato femminile, che si è svolta in Polonia dal 7 al 14 settembre.

Il torneo, tra i più importanti nel panorama internazionale, ha visto Amelia impegnata nella categoria Under 17, con inizio delle competizioni l’8 settembre e finali disputate il 12 settembre.

La giovane atleta ingauna è scesa sul ring il 10 settembre, direttamente in semifinale, contro una forte rappresentante della nazionale polacca, superata con determinazione e tecnica. In finale, Amelia ha affrontato la sua pari peso e compagna di squadra della nazionale italiana: un incontro combattuto che le è valso la medaglia d’argento, confermando ancora una volta le sue qualità e il suo potenziale.

“Sono molto contenta delle mie prestazioni – ha dichiarato Amelia – perché sono riuscita a mettere in atto il lavoro fatto nei mesi precedenti e soprattutto perché sono salita sul ring convinta, capendo finalmente che tipo di pugile voglio essere sempre.”

“Il pugilato non è soltanto contatto fisico, ma rappresenta soprattutto sacrificio, disciplina e rispetto – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. È una disciplina che può insegnare molto ai giovani: dal valore dell’impegno quotidiano al rispetto per l’avversario, fino al superamento delle proprie paure. Amelia è un esempio concreto di come, attraverso lo sport, sia possibile incanalare le proprie energie in modo positivo, trasformando la determinazione e la passione in risultati importanti non solo sul ring, ma anche nella vita”.

Un risultato che arricchisce ulteriormente il percorso sportivo di Amelia Zamana, già campionessa italiana giovanile, e che rappresenta un traguardo significativo per il movimento pugilistico femminile italiano e per la città di Albenga.