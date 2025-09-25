I comuni di Savona e Albisola Superiore parte del progetto pilota per il nuovo Piano dei Servizi e delle Infrastrutture

I Comuni di Savona e Albisola Superiore aderiscono alla fase sperimentale regionale per la definizione delle linee guida del Piano dei Servizi e delle Infrastrutture (Psi), uno strumento introdotto dalla Legge Urbanistica Regionale che servirà a pianificare in maniera più organica e moderna le dotazioni territoriali – dai servizi alle infrastrutture, fino alle attrezzature di interesse locale e sovracomunale.

Savona è stata selezionata insieme ad Albisola Superiore e altri Comuni liguri– Genova, La Spezia, Santo Stefano di Magra e Taggia – per partecipare a questa fase pilota, che ha l’obiettivo di sperimentare nuovi criteri e modalità di redazione del Piano dei servizi e delle infrastrutture. La Regione, sulla base di queste esperienze, emanerà successivamente le linee guida valide per tutti i Comuni obbligati alla redazione del Piano.

Il Piano, infatti, non si limiterà a fotografare i servizi esistenti, ma servirà a programmare le necessità future, anche in un’ottica di collaborazione tra territori.