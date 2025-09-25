Indagine sulla security, i Bagni Lido: "Sorpresi dal provvedimento, nessun legame con i comportamenti contestati"

Dopo l'annuncio della Questura di aver disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, la sospensione temporanea delle licenze di quattro locali del savonese nell'ambito dell'operazione "Bella... Ma non balla", per l’affidamento di servizi di sicurezza nelle discoteche della provincia, arriva la presa di posizione di una delle realtà coinvolte.
Dai Bagni Lido di Albissola Marina arriva una presa di posizione netta attraverso una nota ufficiale: «Siamo rimasti davvero sorpresi dal provvedimento della Questura - si legge - ci teniamo a sottolineare che il nostro locale nulla ha a che vedere con i citati comportamenti dei soggetti della sicurezza riportati nel provvedimento (minacce di vario genere, risse e comportamenti non adeguati a garantire la sicurezza del locale)».
«A inizio stagione abbiamo deciso di rivolgerci a una nuova agenzia per migliorare il nostro servizio di sicurezza - affermano dai Bagni Lido -, stipulando un contratto stagionale dove si richiedevano determinate mansioni da parte di personale qualificato e con esperienza nel settore».
Dal locale aggiungono che «durante le serate non abbiamo avuto episodi da segnalare alle autorità competenti, sottolineando che riteniamo di fondamentale importanza il rapporto di assoluta collaborazione con le forze dell’ordine».
«Sarà certamente nostra cura individuare in futuro un'agenzia che eviti di coinvolgere addetti non idonei a svolgere il servizio di sicurezza richiesto per il nostro locale» concludono.