Attualità | 25 settembre 2025, 15:43

Savona, fissata la data del consiglio monotematico sui rifiuti: interverranno Sea-S e i comitati cittadini

Da quando è stato inserito il porta a porta per le utenze domestiche i cittadini continuano a segnalare criticità

È stata fissata per giovedì 9 ottobre alle ore 15 la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Savona, convocata in adunanza aperta.
La seduta era stata chiesta a luglio dalla minoranza.

All’ordine del giorno è prevista l’audizione dei vertici di Sea-S srl, insieme a un elenco di associazioni e gruppi di cittadini: Savona Intelligente, un rappresentante dei firmatari della petizione per estendere i cassonetti intelligenti a tutta la città, il Comitato inquilini Arte, Uppi, Anaci (associazione che raggruppa amministratori di condominio), l’amministratore dei condomini di via Amalfi e di via del Carretto, il Comitato viabilità di Villapiana, un componente della Federazione italiana agenti immobiliari professionali, l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, Federconsumatori, il Comitato di quartiere Savona centro e un privato cittadino membro del direttivo del Comitato di quartiere di Villapiana. È stata inoltre inserita la rappresentanza sindacale di Sea-S.

Il tema sarà quello che da mesi anima il dibattito cittadino: il sistema di raccolta porta a porta che, secondo numerose segnalazioni, continua a mostrare diverse criticità.
La richiesta di convocazione era stata avanzata a fine luglio, e le stesse problematiche sono già state oggetto di interpellanze presentate dall’opposizione.

Elena Romanato

