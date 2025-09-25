Anche la Liguria partecipa al 17esimo Festival Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”

Dal 26 al 28 settembre andrà in scena il Festival nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia”: tre giorni dedicati alla promozione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico delle regioni, favorire il turismo sostenibile e le relazioni tra comunità locali.

Sarà compito del Comune di Bellano (LC) fare gli “onori di casa”, avendo ricevuto l’investitura ufficiale di Comune ospitante durante la cerimonia di consegna della bandiera avvenuta nel 2024 a Rocca Imperiale (RC); una staffetta che attraversa da 17 anni tutto il territorio italiano.

Sono 20 i Comuni liguri, facenti parte de “I Borghi più Belli d’Italia”, che hanno aderito all’iniziativa. Sette provengono dalla provincia di Imperia: Badalucco, Ceriana, Diano Castello, Lingueglietta, Perinaldo, Seborga e Taggia. Otto sono quelli della provincia di Savona: Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Colletta di Castelbianco, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo e Zuccarello. Uno appartiene alla provincia di Genova, Campo Ligure, mentre quattro arrivano dalla provincia di La Spezia: Deiva Marina, Framura, Moneglia e Montemarcello di Ameglia.

La partecipazione ligure prevede uno spazio espositivo collettivo dedicato alle eccellenze dei Borghi: materiali informativi, itinerari tematici, proposte di turismo esperienziale e promozione dei produttori locali.

Programma

Sabato 27 settembre

Alle ore 11:00 si terrà il Laboratorio emozionale di pesto al mortaio, con Basilico Genovese DOP e degustazione di Olio DOP Riviera Ligure: gli ingredienti di eccellenza e tradizionali di un mito ligure, con coinvolgimento del pubblico in un contest emozionale.

Alle ore 13:00 è prevista la degustazione “I Vini Rossi DOP e IGP di Liguria”, guidata a cura di Enoteca Regionale della Liguria, con alcune enoteche tra i vini rossi più rappresentativi della Liguria.

Alle ore 17:00 seguirà la degustazione “I Vini Bianchi DOP e IGP di Liguria”, anch’essa guidata da Enoteca Regionale della Liguria, con alcune enoteche tra i vini rossi più rappresentativi della Liguria.

Domenica 28 settembre

Alle ore 11:00, nell’area food, è prevista la degustazione “I Vini Rossi DOP e IGP di Liguria”, guidata da Enoteca Regionale della Liguria, con alcune etichette tra i vini rossi più rappresentativi di Liguria.

Alle ore 13:30, sempre nell’area food, avrà luogo un’ulteriore degustazione “I Vini Rossi DOP e IGP di Liguria”, guidata da Enoteca Regionale della Liguria, con alcune enoteche tra i vini rossi più rappresentativi della Liguria.

“Portiamo a Bellano la varietà e l’autenticità dei nostri borghi liguri — dichiara Filippo Guasco, Coordinatore Regionale per la Liguria de I Borghi più Belli d’Italia e Sindaco del Comune di Cipressa —. Il Festival è un’importante vetrina per mostrare la bellezza, raccontare la memoria e l’innovazione delle nostre comunità locali, stringere sinergie concrete e promuovere esperienze turistiche sostenibili tutto l’anno”.

“Un ringraziamento speciale va alla Regione Liguria e La Mia Liguria, agenzia regionale per la promozione turistica, per aver messo a disposizione i prodotti locali che saranno presenti nelle aree degustazioni del Festival e per il materiale promozionale che sarà distribuito presso l’area espositiva”, conclude Guasco.