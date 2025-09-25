Savona, nel fine settimana visite guidate al coro della Cattedrale

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio sabato 27 e domenica 28 settembre dalle ore 16 alle 18:15 il Complesso Museale della Cattedrale offrirà al pubblico visite guidate gratuite al coro ligneo intarsiato della Cattedrale Nostra Signora Assunta. Si potrà così scoprire uno dei patrimoni più preziosi del complesso, salvato dalla distruzione dell’antico duomo sul promontorio del Priamar e oggi conservato nell’abside della chiesa madre diocesana.

Si tratta di un'imponente opera di architettura lignea, uno dei cori intarsiati più belli d’Italia. La sua realizzazione fu possibile grazie al mecenatismo del cardinale e futuro papa Giuliano Della Rovere, che ne condivise la spesa con il Comune. L’opera dei Lombardi De Fornari, De Rocchi e Pantaleoni ebbe inizio nel 1500 e si concluse nel 1521.

Quando l’antica cattedrale fu chiusa al culto e poi distrutta il coro fu smontato e messo in sicurezza fino alla collocazione riadattata nel nuovo duomo, inaugurato nel 1605. L’opera è di pregevole ispirazione rinascimentale, calda e luminosa. Alcuni cartoni preparatori per le immagini degli stalli sono opera degli allievi di Leonardo e Perugino.

Per informazioni sulle visite si può telefonare al numero 3514630101 oppure scrivere un'e-mail all'indirizzo artecatte@gmail.com.