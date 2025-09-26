Stappata la botte che dà il via all’Oktoberfest Cuneo edizione 2025 (FOTO E VIDEO)

"O’Zapft is!". Che inizi la festa. Il tradizionale auspicio è quello sul quale anche quest’anno si è aperto l’Oktoberfest Cuneo.

L’attesa manifestazione, giunta alla sua 8ª edizione, è stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre, a partire dalla sfilata tenuta nel pomeriggio in una via Roma baciata dal sole e affollata di pubblico.

La grande parata inaugurale è partita dal Palazzo Municipale di Cuneo aperta dalla mascotte Luppolo e dalla band Kuni Kumpel. A seguire gli sbandieratori del Gruppo Le Nuvole, i musici del Borgo San Martino di Saluzzo, le majorette The Scarlet Star, la Banda musicale di Boves, le cheerleader dell’Asd Aster Cheer e i folkloristici trenini.

Un corteo che è sfilato sino a piazza Galimberti prima di spostarsi nell’area del Palazzetto dello Sport grazie anche alle navette che l’organizzazione metterà a disposizione dei visitatori per tutta la durata della manifestazione.

Nel grande spazio di via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta si è poi tenuto il taglio del nastro e la tradizionale cerimonia di apertura della prima botte di birra Paulaner da parte della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che ha dato il via alla festa destinata a proseguire sino alla giornata conclusiva fissata per domenica 12 ottobre.

La manifestazione conferma la formula di 12 giorni di apertura dal giovedì alla domenica, con orari: giovedì e venerdì dalle 18, sabato e domenica dalle 11.

Saranno quindi dodici giorni di divertimento, musica, sport e spettacoli per famiglie e appassionati, con novità come la stessa mascotte, simpatico lupacchiotto vestito in abiti bavaresi, il Carnet Sconti digitale e un ricco programma di eventi collaterali.

“Una festa per tutti, tutto in una festa con Oktoberfest Cuneo” è il motto che accompagna l’ottava edizione dell’evento che vedrà street food, luna park, spettacoli per famiglie, rombi di motori, gare di boscaioli, cavalli in pista, sculture dal vivo, musica per tutti i gusti e naturalmente fiumi di birra animare la città, trasformandola in una piccola Monaco di Baviera.

A seguire alcune informazioni per godersi al meglio la festa, ricordando che tutte le info in tempo reale sugli eventi, biglietti e prenotazioni sono reperibili all'indirizzo www.oktoberfestcuneo.it.

GUARDA IL VIDEO

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI COLLATERALI

Il Campionato Italiano dei Boscaioli, con dimostrazioni spettacolari e gare mozzafiato. Tra gli ospiti d’eccezione, ‘Barba Brisiu’, artista del territorio noto per le sue spettacolari sculture in legno con la motosega, coinvolgerà il pubblico con performance dal vivo.

Raduni di auto americane e Volkswagen Maggiolino, un appuntamento per gli appassionati delle due ruote e dei classici americani e tedeschi;

Equitazione, con attività di scuderia, di ippoterapia e battesimo della sella per grandi e piccoli in collaborazione con il team Flying Horses.

MUSICA E INTRATTENIMENTO

Sul fronte musicale, tornano i Kuni Kumpel, resident band formata appositamente per l’Oktoberfest Cuneo nel 2023. Ogni fine settimana si alterneranno sul palco anche cover band e complessi locali: Divina, ABCD Band, Elemento 90, Ciposugar Band, Sismica, Ipop Band, Vasco Live e Annovanta.

Non mancheranno gli spazi per i più piccoli, con area dedicata, baby dance, spettacoli di magia a cura di Mago Trinchetto, dj set e intrattenimento musicale nell’area garden.

Confermata anche la messa della domenica mattina, tradizione tipica dell’Oktoberfest di Monaco di Baviera.

CARNET SCONTI DIGITALE

L’edizione 2025 porta una grande novità: il Carnet Sconti, collegato ai biglietti nominativi tramite un portafoglio digitale. “È un modo concreto per creare sinergie con il territorio – sottolineano gli organizzatori –. Riservato a chi prenota un tavolo durante la manifestazione. Il carnet offre sconti reali in euro, e non percentuali o legati a spese minime, utilizzabili presso numerosi negozi e professionisti del territorio della Granda che sostengono l’evento. Il pacchetto, digitale e scaricabile nell’area personale dei partecipanti, consente di ottenere vantaggi concreti e immediati, contribuendo al contempo a creare un legame più forte tra la manifestazione e le attività locali.

Grazie al formato digitale, - spiegano gli organizzatori - il carnet può aggiornarsi durante l’evento con nuovi sconti e negozi convenzionati, aumentando così le opportunità per chi partecipa. Inoltre, gli sconti possono essere ceduti a terzi, permettendo a chi non è interessato a un servizio specifico di regalarlo ad altri, senza perdere valore. L’iniziativa punta a sostenere le aziende partner, valorizzando il tessuto commerciale locale e trasformando l’Oktoberfest in un evento che genera ricadute economiche concrete per tutta la comunità, non solo nei giorni della manifestazione, ma anche nei mesi successivi”.

PARCHEGGIO, TRENINI E NAVETTE

Per chi raggiunge l’evento in auto, è prevista un’ampia zona parcheggio gratuita adiacente al Palazzetto dello Sport, con accesso diretto e sicuro.

Il parcheggio che, anche per questioni di sicurezza, sarà collocato lungo corso De Gasperi sul lato del Palazzetto dello Sport, evitando così attraversamenti della strada e garantendo un accesso diretto sull’area pedonale. All’interno del Padiglione principale dell’evento, quest’anno verrà proposta come novità un’unica Stube ancora più grande e collegata a un grande giardino esterno chiamato tradizionalmente ‘BierGarden’ che permetterà ai clienti di fruire di tavoli e aree verdi all’aperto con la possibilità di consumare e mangiare prodotti street food fino a tarda serata.

Per facilitare gli spostamenti dal centro, saranno disponibili:

Trenini “Oktoberfest Cuneo Express”, corsa singola a 2 euro;

Navette gratuite dal centro città, in funzione da giovedì a domenica, con percorso lungo corso Nizza, corso Francia e corso De Gasperi fino al Palazzetto;

NAVETTE DA SALUZZO, SAVIGLIANO, BRA, MONDOVÌ E CHIUSA PESIO

Sidevents e Bus Company, con tecnologia Moeves, offrono un servizio navetta sicuro e comodo da Saluzzo, Savigliano, Bra, Mondovì e Chiusa Pesio all’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Operativo ogni venerdì e sabato durante le tre settimane di apertura (25 settembre – 12 ottobre), il pacchetto da 35 euro include andata e ritorno, tavolo riservato e 15 euro di credito da spendere all’evento.

Le navette permettono un arrivo verso le 20,30 e rientro alle 1,30, con fermate capillari lungo il percorso per garantire comodità e sicurezza.

Mauro Paoletti, amministratore delegato di Moeves: “Siamo orgogliosi di avviare con Oktoberfest Cuneo la nostra prima offerta commerciale che vuole unire viaggio in bus e prenotazione ad un evento locale in un unico pacchetto. È un passo importante per Moeves e ci auguriamo sia la prima di tante iniziative di questo tipo. La capillarità delle fermate è la vera forza del progetto: vogliamo essere vicini alle persone sul territorio e offrire a tutti la possibilità di vivere l’evento senza pensieri. La sicurezza dei viaggiatori resta la nostra priorità, e questo servizio ne è la dimostrazione concreta”.

“Per noi di Oktoberfest Cuneo questa collaborazione rappresenta un valore aggiunto importante: vogliamo che il pubblico viva la festa al massimo, ma sempre in sicurezza – affermano gli organizzatori della Sidevents - Le navette dedicate vanno proprio in questa direzione, offrendo un servizio nei giorni con più affluenza, perché il divertimento diventi un’esperienza condivisa, responsabile e senza pensieri”.

LE CINQUE LINEE DELLE NAVETTE COPRONO DIVERSE TAPPE

Da Saluzzo: Manta, Verzuolo, Costigliole, Busca, San Chiaffredo, Madonna dell’Olmo.

Da Savigliano: Genola, Levaldigi, Centallo, Ronchi,

Da Bra: Cervere, Fossano, Sant’Albano Stura, Montanera, Castelletto Stura, Bombonina, Madonna delle Grazie,

Da Mondovì: Villanova Mondovì, Pianfei, Beinette, Villaggio Colombero, Borgo Gesso.

Da Chiusa Pesio: Peveragno, Boves, Borgo San Dalmazzo.

FAMILY DAYS E LUNA PARK

Il Luna Park, con i suoi 10.000 metri quadrati, sarà aperto dal 25 settembre al 12 ottobre. Nei Family Days, ogni sabato e domenica fino alle 13, le attrazioni saranno scontate del 50%. Prenotando un tavolo al padiglione, le famiglie riceveranno una tessera speciale con sconto del 50% valido fino alle 16.