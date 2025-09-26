Altare celebra il Futurismo con le Giornate Europee del Patrimonio 2025

Altare si prepara a un fine settimana dedicato al Futurismo in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, sul tema nazionale “Architetture: l’arte di costruire”. Sabato 27 e domenica 28 settembre il Museo dell’Arte Vetraria Altarese diventerà il fulcro di conferenze, performance artistiche, proiezioni e incontri che uniscono innovazione, memoria e identità locale.

Il programma si apre sabato pomeriggio con approfondimenti sul Futurismo a cura del direttore del museo Valentina Fiore, con interventi su arte vetraria e ceramica e uno sguardo alla cucina futurista, seguiti da un aperitivo tematico. Domenica 28 sarà protagonista la poesia e la musica futurista con la performance dei Poeti Sintetici, tra elettronica e improvvisazione.

Le iniziative proseguiranno fino al 4 ottobre con la proiezione del documentario Futurismo, Arte e Vita di Luca Verdone e un ciclo di conferenze dedicate alla moda, al teatro, alla poesia, alla musica e al ruolo della donna nel movimento futurista.

Un’occasione unica per riscoprire Altare come centro di sperimentazione artistica, in dialogo con la tradizione vetraria e le avanguardie del Novecento.