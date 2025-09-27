Il decennale di Mangiamusica al Teatro Magnani di Fidenza

Un compleanno speciale, all’insegna delle grandi storie della musica e delle leggende: Alberto Fortis, Cochi Ponzoni, Ronnie Jones, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò, Claudio Sanfilippo, Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Michele Fazio. E, come da tradizione, quattro imperdibili Mangiastorie firmate Made in Borgo.

Mangiamusica, il format identitario e culturale ideato nel 2016 dal giornalista Gianluigi Negri, compie dieci anni e festeggia il suo decennale al Teatro Magnani di Fidenza.

La decima edizione prenderà il via sabato 15 novembre e vedrà sul palco cantautori, musicisti e artisti “abbinati” ai migliori prodotti del territorio. A Fidenza – conosciuta anche come Borgo San Donnino – arriveranno grandi nomi: Alberto Fortis, Cochi Ponzoni insieme a Claudio Sanfilippo, Ronnie Jones accompagnato dal pianista Michele Fazio, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò, Ezio Guaitamacchi e Brunella Boschetti.

Il pubblico sarà protagonista non solo degli spettacoli musicali, ma anche delle celebri Mangiastorie: le degustazioni gratuite e conviviali che, fin dalla prima edizione, sono diventate il marchio di fabbrica di Mangiamusica, rendendo ogni appuntamento un’esperienza capace di unire emozioni, gusto e cultura.