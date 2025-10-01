Sessant’anni d’amore: nozze di diamante per Norina e Angelo Ghiso

Il 18 settembre 2025, Norina e Angelo Ghiso di Cairo Montenotte hanno celebrato un traguardo davvero speciale: sessant’anni di matrimonio, le cosiddette nozze di diamante.

Un percorso lungo e ricco di esperienze condivise, che li ha portati a festeggiare questo straordinario anniversario insieme ai familiari e alle persone a loro care. Norina ha 83 anni, Angelo 90, e insieme rappresentano un esempio di amore duraturo e dedizione reciproca.

A loro il nipote Alberto Maria ha inviato un augurio speciale, sottolineando quanto sia importante per la famiglia celebrare questo momento di gioia. Gli auguri si uniscono a quelli della redazione di Savonanews, che desidera condividere con la comunità questa bellissima ricorrenza.

Dal matrimonio dei Ghiso sono nate due figlie, che hanno mantenuto vivo il legame familiare, e oggi il loro nipote, Alberto Maria, ne è il piccolo testimone, simbolo della gioia dei nonni e della forza di un amore che dura da sei decenni.