Alluvione a Cairo: domani riapre il cimitero, esclusa la parte interrata dei loculi

Domani il cimitero di Cairo Montenotte riaprirà al pubblico, dopo la chiusura straordinaria disposta in seguito all’alluvione che ha colpito la città valbormidese tra il 21 e il 22 settembre.
Il provvedimento, adottato con apposita ordinanza, aveva lo scopo di garantire la sicurezza dei cittadini e consentire gli interventi necessari al ripristino della struttura.
“Abbiamo effettuato un sopralluogo e confermato che domani mattina il cimitero riaprirà, ad eccezione della parte interrata dei loculi, dove continua a fuoriuscire un po’ d’acqua”, ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione.