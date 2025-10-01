Cairo Montenotte, la denuncia di Stop Animal Crimes Italia: "Cani sequestrati per maltrattamento restituiti al pastore denunciato"

"Le guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia, ente nazionale di denuncia degli illeciti contro gli animali e l’ambiente, avevano eseguito un sopralluogo presso l’azienda di un pastore di Cairo Montenotte accertando la presenza di due cani detenuti a catena e senza idonei ripari, un cane legato dentro una stalla al buio e 3 cuccioli relegati al buio in un metro quadrato, tutti gli animali erano senza cibo e acqua. Gli accertamenti avevano anche riguardato due cani malati che erano poi finiti in una struttura ricettiva. Le guardie zoofile (che nell’espletamento del servizio hanno funzioni di Polizia Giudiziaria) avevano proceduto al sequestro degli animali e alla denuncia del pastore per il reato di maltrattamento animali e trasmesso gli atti alla Procura di Savona che aveva convalidato il sequestro".

Si apre con queste parole la nota diffusa da Stop Animal Crimes Italia, ente nazionale di denuncia degli illeciti contro gli animali e l’ambiente, riguardante un caso di maltrattamento di animali avvenuto a Cairo Montenotte.

"Poco dopo - si legge ancora nella nota - le indagini venivano affidate ai Carabinieri Forestali e per le guardie non vi è più stato modo di seguirne gli sviluppi, fino all'aver saputo che i cani sequestrati erano stati dissequestrati e restituiti e poco dopo l’indagine archiviata".

"Come Associazione di tutela degli animali che da anni lotta sul campo per il riconoscimento dei diritti degli animali e dei reati in loro danno, non possiamo accettare che venga legittimata la detenzione di cani come fossero oggetti, relegati a vita legati con catene fisse e corte a cucce fatiscenti o peggio detenuti in spazi angusti e bui, nutriti con quel che resta - dichiarano da Stop Animal Crimes Italia - Trasmetteremo alla Procura di Savona un rapporto per chiedere la riapertura delle indagini, il sequestro degli animali e la punizione del pastore ovvero esporre ai Magistrati quella che riteniamo una visione diversa e moderna dello spesso disconosciuto reato di maltrattamento animali - le cui pene sono state inasprite dalla recente Legge n. 82 del 2025, proprio per il maggiore riconoscimento degli animali da compagnia quali esseri senzienti membri della famiglia - e il dannoso ritenere, da parte delle Forze dell’Ordine e ancora molti Magistrati, le ASL veterinarie il solo ente con il potere di accertare il reato di maltrattamento animale; un reato che le ASL veterinarie spesso non riconoscono, per via del rapporto confidenziale che hanno con pastori e allevatori in quanto organo ispettivo".

"Chiediamo, ciò sin da subito, maggiore tutela e riconoscimento anche per le nostre guardie zoofile, cittadini a cui lo Stato riconosce la qualifica di Pubblico Ufficiale e funzioni di Polizia Giudiziaria al pari di qualunque altro Organo di Polizia e che volontariamente battono il territorio per sanare situazioni in cui gli animali vengono maltrattati o incustoditi, sanzionando e denunciando; un’attività di controllo, importante e costituzionalmente garantita, che per le reazioni - non certo di accoglienza e supporto - che sta suscitando sul territorio sembra essere una novità assoluta", concludono dall'associazione.