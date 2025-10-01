Caos autostrade, Piana (Lega): "Niente App gratuita per utenti, concessionari non seguono delibera ART. Regione Liguria interverrà con fermezza"

La questione dei cantieri autostradali in Liguria torna al centro del dibattito politico regionale. Con una dichiarazione forte e decisa, il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana (Lega) ha denunciato la condizione critica delle infrastrutture viarie liguri e ha annunciato l’approvazione all’unanimità, da parte dell’Assemblea legislativa della Liguria, dell’ordine del giorno presentato dalla Lega per garantire maggiore trasparenza e diritti agli utenti.

“Diritti degli utenti delle autostrade, che in particolare sul nostro territorio sono un disastro soprattutto a causa dei cantieri infiniti”, ha affermato Piana, sottolineando come la situazione sia diventata insostenibile per chi quotidianamente percorre le tratte autostradali liguri. “L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega per garantire più trasparenza e diritti agli utenti”, ha aggiunto.

Il riferimento è alla delibera dell’Autorità nazionale di regolazione dei trasporti (ART) risalente a settembre 2024, che prevedeva la realizzazione, da parte dei concessionari autostradali, di un’App unica e gratuita. Tale strumento avrebbe dovuto fornire informazioni chiare e accessibili su cantieri, tariffe, pedaggi, modalità di rimborsi e indennizzi. Tuttavia, come ha evidenziato Piana, “il termine fissato dall’Autorità per realizzarla, da parte dei concessionari autostradali, è stato superato senza che sia stata mai realizzata nonostante che siano stati concessi 12 mesi di tempo ossia fino a settembre 2025”.

A rendere ancora più grave la situazione, il fatto che “le società che gestiscono le nostre autostrade hanno impugnato la delibera dell’ART”, ha denunciato il consigliere. Un gesto che, secondo Piana, rappresenta un ulteriore ostacolo alla trasparenza e alla tutela dei diritti degli utenti.

“La situazione è insostenibile per tutti”, ha ribadito con fermezza. “Pertanto, Regione Liguria seguirà con attenzione l’evoluzione e, se necessario, interverrà con fermezza a tutela dei cittadini”.