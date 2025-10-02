Arte, musica e teatro: sabato l'Open Day da "Torchio e Pennello"

Sabato 4 ottobre, l'arte, la musica e il teatro aprono le loro porte ad Albenga. Dalle 9:00 alle 19:00, l'Associazione Artistica Culturale "Torchio e Pennello aps" invita tutti nella sua sede di via Genova 71 per una giornata all'insegna della creatività in vista del nuovo anno accademico 2025/2026.

L'Open Day sarà l'occasione perfetta per scoprire il ricco programma di corsi, che spazia dal disegno e la pittura alla musica, con lezioni di pianoforte, chitarra, violino e canto, fino alla propedeutica musicale per i più piccoli. Quest'anno, l'offerta si arricchisce con due importanti novità: un nuovo corso di canto condotto da Paola Moreno e un innovativo laboratorio creativo teatrale per bambini e ragazzi, tenuto da Santina De Marco, che esplorerà il linguaggio del corpo e la sua relazione con lo spazio, la voce e le emozioni.

Durante l'intera giornata, i visitatori avranno la possibilità di provare gratuitamente i corsi e conoscere direttamente gli insegnanti. La mattina, dalle 9:00 alle 12:00, Manuela Ferrando sarà a disposizione per la pittura. Dalle 10:00 alle 19:00 si terranno le prove di chitarra con Fabrizio Bonanno, pianoforte con Emanuela Bottaro e violino con Giovanni Sardo. Il pomeriggio, dalle 15:00 alle 19:00, sarà invece dedicato alle nuove proposte di canto con Paola Moreno e teatro con Santina De Marco.

L'evento, gratuito e aperto a tutti, è un'iniziativa promossa dalla presidente e fondatrice dell'associazione, la Prof.ssa Manuela Ferrando. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3478337447 o visitare il sito web torchioepennello.it.