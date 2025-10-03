Il vescovo Calogero Marino nomina due nuovi viceparroci a Savona

Don Thomson Varghese Pullasherry è il nuovo vicario parrocchiale di San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, e Santa Maria della Neve, alle Fornaci. Lo ha nominato con un decreto il vescovo della Diocesi di Savona-Noli monsignor Calogero Marino. Don Varghese Pullasherry assume anche l'incarico di assistente spirituale della comunità cattolica indiana residente nel Savonese.

Il sacerdote ha 39 anni, essendo nato nato il 30 maggio 1986 a Champakulam, nel Kèrala, stato dell'India meridionale. Prende il posto del burundese don Athanase Bavugirije, divenuto aiuto pastorale per la zona di Zinola, Valleggia e Quiliano insieme al connazionale don Cyriaque Sinzoyiheba, e affiancherà il parroco don Angelo Magnano.

In sostituzione di padre Angelo Anselmo e allo scopo di provvedere ad un adeguato aiuto al parroco padre Enrico Redaelli monsignor Marino ha nominato padre Maurice Maikane vicario parrocchiale di San Pietro Apostolo, nella zona del centro storico. Il carmelitano è nato il 9 dicembre 1970 (54 anni) a Bozoum, nella Repubblica Centrafricana, ed è stato ordinato presbitero il 10 marzo 2002.