PPI di Albenga, Bucci conferma l’apertura h24. Tomatis: "Conquista per tutto il territorio"

"Siamo molto felici che finalmente si sia riconosciuta una necessità reale del nostro territorio, per la quale abbiamo lavorato e combattuto a lungo insieme ai cittadini e alle associazioni del territorio. Questo presidio non è un servizio solo per Albenga, ma per tutto il comprensorio: garantisce il diritto alla salute, sia per chi vive qui che per chi ci visita".

Riccardo Tomatis, sindaco di Albenga, accoglie con soddisfazione le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Marco Bucci sulla conferma dell’apertura h24 del Punto di Primo Intervento dell'ospedale Santa Maria di Misericordia.

"Mi risulta che negli ultimi giorni gli accessi oscillano tra i 40 e i 60 al giorno, un dato significativo che conferma l’importanza dell’attività h24 - prosegue Tomatis - È ovvio che dopo le ore 20 il numero delle richieste si riduca, ma la piena apertura serale e notturna consente di rispondere anche a chi si presenta nel pomeriggio o in serata, permettendo di effettuare le prestazioni mediche e gli accertamenti clinici senza dover ricorrere al trasferimento a Pietra Ligure — come accadeva in passato con l’orario limitato a 12 ore".

"Continueremo a mantenere alta l’attenzione su questo tema, perché il nostro ospedale deve essere valorizzato sempre di più attraverso una progettualità che permetta di sfruttarlo appieno nelle sue potenzialità. È l’ospedale più nuovo della Liguria e potrebbe addirittura essere ampliato per ospitare tutti quei reparti che consentirebbero di supportare un pronto soccorso in grado di operare in piena complementarità con gli altri presidi sanitari del territorio, in sinergia anche con l’ospedale Santa Corona", ha concluso il primo cittadino.