Albisola, la minoranza risponde agli attacchi del Sindaco sul Dup: "Dire che non abbiamo a cuore i progetti è una falsità"

"In merito alle dichiarazioni del sindaco Garbarini sul nostro voto di astensione alle variazioni del DUP approvate nel Consiglio comunale del 30 settembre, riteniamo necessario fare chiarezza e respingere al mittente ogni illazione".

E' botta e risposta tra il primo cittadino di Albisola Superiore e la minoranza consiliare "Uniti per Albisola" che respinge al mittente gli attacchi ricevuti dopo il consiglio comunale di giovedì scorso.

"Durante la seduta consiliare, la nostra capogruppo Stefania Scarone ha espresso in modo chiaro apprezzamento per i fondi regionali ottenuti per la riqualificazione di via della Rovere e piazza del Carmine a Luceto. Opere attese da anni e che finalmente potranno essere realizzate. Fingere di non aver ascoltato queste parole e trasformare la nostra posizione in un 'no ai progetti' è scorretto e strumentale - precisano i consiglieri di opposizione - La nostra astensione non è stata una bocciatura delle opere, bensì una presa di posizione sul DUP nel suo complesso. Ricordiamo che il DUP è il documento che definisce la programmazione triennale del Comune, e in esso purtroppo – a causa della mancanza cronica di fondi propri di bilancio – molte opere di grande rilevanza per la città vengono rinviate addirittura al 2028. Questo non è 'sviluppo', ma un rinvio delle vere priorità, una dimostrazione dei limiti dell'amministrazione".

"Dire quindi che Uniti per Albisola non ha a cuore questi progetti è una falsità: abbiamo riconosciuto il valore dei finanziamenti in aula e lo ribadiamo oggi. Ma non accettiamo che un voto tecnico e motivato sul DUP venga trasformato in un’accusa politica gratuita. Se davvero si vuole collaborazione, la si costruisce sul rispetto dei fatti, non sulla distorsione delle posizioni dell’opposizione. Inoltre , abbiamo ringraziato immediatamente i dipendenti comunali, fulcro ed elemento essenziale dell'azione amministrativa; solamente, dopo il nostro intervento, la maggioranza lì ha ringraziati: crediamo che una maggiore considerazione sia dovuta - continuano dal gruppo di minoranza - Probabilmente, le dichiarazioni espresse sui social sono di un’altra persona rispetto a quella seduta sui banchi della maggioranza e che non ha compreso quanto gli è stato riferito. Tutto, comunque, è documentato dalla registrazione ufficiale della seduta".

"Noi continueremo a fare il nostro lavoro con serietà e senso di responsabilità, vigilando affinché i fondi ottenuti vengano tradotti in opere reali, trasparenti e di qualità, nei tempi promessi. Perché i cittadini di via della Rovere, di Luceto e di tutta Albisola meritano risultati, non polemiche di comodo - concludono i consiglieri Stefania Scarone (capogruppo), Luca Proto, Serena Cello e Pietro Corona - La politica non si fa inseguendo like e consenso sui social, nè denigrando continuamente l'opposizione, ma ascoltando e risolvendo davvero i bisogni dei cittadini, anche quelli più semplici, come la cura dei parchi giochi per bambini, troppo spesso trascurati".