Alassio, l’uomo nell’era dell’intelligenza artificiale: esperti a confronto tra tecnologia e nuove generazioni

Dopo le prime giornate dedicate alla terra, alla memoria, al mare e alla Blue Economy, sabato 3 ottobre il summit “Umani nell’era dell’intelligenza artificiale”, organizzato da “Il Teorema delle Donne Alassio”, evento patrocinato dal Comune di Alassio e dalla Regione Liguria, entra nel cuore dell’umanesimo digitale, con un pomeriggio di approfondimento dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale, persone, famiglie e nuove generazioni.

L’incontro, aperto a docenti, genitori e ragazzi, metterà a confronto competenze ed esperienze diverse per riflettere sulle grandi opportunità, ma anche sugli interrogativi etici e sociali posti dalle nuove tecnologie alla società contemporanea.

Tra gli ospiti spicca Albertina Gasparoni, storica segretaria al Quirinale e collaboratrice di cinque Presidenti della Repubblica, da Sandro Pertini a Carlo Azeglio Ciampi. Insieme a lei interverranno la giornalista e scrittrice Mary Caridi, la biologa ed esperta in nutrizione clinica Carla Isolica, la psicologa e criminologa Francesca Buffa e lo psichiatra e scrittore Giacinto Buscaglia.

Mary Caridi porterà nel dibattito la propria esperienza professionale e letteraria. Il suo romanzo La capofamiglia, pubblicato nel 2026 dalla Casa Editrice VersoAltrove, è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino e al TGR Liguria di Rai 3.

Strettamente legato all’evoluzione tecnologica sarà l’intervento di Giacinto Buscaglia, psichiatra e scrittore, autore del libro Infiniti, nato da una sperimentazione diretta tra la sua scrittura e ChatGPT. La sua testimonianza offrirà uno spunto concreto sul rapporto tra intelligenza artificiale, creatività, parola e dimensione umana.

Un contributo arriverà anche dalla dott.ssa Carla Isolica, biologa ed esperta in nutrizione clinica e discipline naturali, attiva ad Alassio nella divulgazione scientifica. Il suo intervento affronterà il tema dell’impatto delle nuove tecnologie sulla salute complessiva e sull’equilibrio della persona.

La dott.ssa Francesca Buffa, psicologa, criminologa, ricercatrice dell’Università di Genova, pedagogista clinica e formatrice, approfondirà invece gli aspetti psicologici e formativi, con particolare attenzione alle dinamiche che coinvolgono giovani e famiglie in un contesto sociale sempre più pervaso dai media digitali.

Un confronto ad ampio spettro, dunque, che non si soffermerà soltanto sugli aspetti tecnici, ma intende interrogarsi su come preservare i valori e la centralità dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza artificiale, mettendo in dialogo esperienze e generazioni diverse.

A coronamento della giornata, il programma si concluderà in Piazza Matteotti con l’AperiConcerto, che vedrà protagonistiGiovanna Russo e Gabriele Caridi. Accesso libero.