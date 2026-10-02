Savona, sessant’anni di giustizia italiana: alla Ubik la presentazione del libro di Riccardo Ferrante

Sabato 3 ottobre, alle 18, la Libreria Ubik di Savona ospiterà Riccardo Ferrante, docente di Storia del diritto medievale e moderno all’Università di Genova, per la presentazione del suo libro “Processi, magistrati, ideologie. Sessant’anni di giustizia in Italia 1965-2025”, pubblicato da Laterza.

Con l’autore dialogheranno Maura Fortunati, docente di Storia all’Università di Genova, e i magistrati Luca Traversa e Chiara Venturi.

Il libro ripercorre sessant’anni di storia della giustizia italiana, seguendo l’evoluzione del ruolo della magistratura e il rapporto, spesso complesso, tra giudici, politica e società.

È soprattutto nel secondo dopoguerra che l’amministrazione della giustizia, e in particolare quella penale, assume un peso sempre più rilevante nelle dinamiche sociali, politiche e giuridiche del Paese. Una trasformazione che si intreccia con la grande stagione delle riforme degli anni Settanta: dal diritto di famiglia al divorzio, dallo Statuto dei lavoratori alla legge Basaglia, fino alla nascita del Sistema sanitario nazionale. Provvedimenti destinati ad avere anche importanti ricadute sul piano giudiziario.

In quegli stessi anni si aprono nuovi fronti con le indagini e i processi sul terrorismo, mentre emergono le prime forti tensioni tra pubblici ministeri e una parte del mondo politico. Successivamente, la lotta alla mafia segna un ulteriore passaggio, modificando il modo di interpretare il ruolo inquirente e accompagnandosi all’introduzione in Italia del processo accusatorio.

Il percorso arriva fino ai giorni nostri e al dibattito sul tentativo di riforma dell’ordinamento giudiziario, attraversando così sessant’anni di trasformazioni, conflitti e cambiamenti che hanno contribuito a definire il rapporto tra magistratura, politica e società italiana.