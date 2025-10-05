Settimana della salute mentale e del benessere: i Lions uniti nel mondo per promuovere il benessere psicologico

Dal 9 al 12 ottobre, i Lions Clubs della III Circoscrizione promuovono la Settimana della Salute Mentale e del Benessere, un’iniziativa che si inserisce nel progetto globale di Lions Clubs International, che in questi giorni vede tutti i Lions del mondo uniti in un’unica azione dedicata alla salute mentale.

L’obiettivo è sensibilizzare le comunità sull’importanza del benessere psicologico, combattere lo stigma legato al disagio mentale e promuovere la prevenzione attraverso attività gratuite, momenti di confronto e incontri aperti al pubblico.

L’evento di circoscrizione a Pratozanino Cuore dell’iniziativa sarà l’incontro dal titolo “Oltre al muro: salute mentale, memoria e futuro”, organizzato dal Lions Club Arenzano Cogoleto – III Circoscrizione, in programma mercoledì 9 ottobre presso il complesso di Pratozanino, luogo simbolico della storia psichiatrica ligure. L’appuntamento vedrà la partecipazione di esperti, operatori sanitari e rappresentanti istituzionali, e sarà un’occasione per riflettere sul passato, il presente e il futuro della salute mentale, tra memoria storica e nuove prospettive di cura e inclusione.

Un calendario ricco di iniziative Nel corso della settimana sono previsti numerosi appuntamenti in diverse località sede dei Club che vanno da Arenzano ad Andora.

Tra questi:

● Screening sanitari a cura del L.C. Spotorno Noli Bergeggi (9 ottobre)

● “Neuroscienza e Pazzia” – convegno del L.C. Savona Priamar (10 ottobre )

● “Il peso invisibile: aspetto psicologico del tumore” – incontro del L.C. Alassio Baia del Sole (10 ottobre)

● Screening per la prevenzione dell’Alzheimer – L.C. Savona Torretta (11 ottobre)

● Camminata per la prevenzione dell’Alzheimer – L.C. Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia (11 ottobre)

● Seduta di rilassamento mentale e screening gratuito Alzheimer – L.C. Vado Ligure Quiliano Vada Sabatia (11 ottobre)

● Torneo di Padel – L.C. Savona Torretta (12 ottobre)

Un impegno che unisce i Lions di tutto il mondo La salute mentale è una delle nuove cause globali di Lions Clubs International, che in tutto il mondo promuove interventi e progetti per sostenere il benessere psicologico, l’inclusione sociale e l’accesso ai servizi di prevenzione. La III Circoscrizione partecipa a questa grande azione collettiva con un programma ricco e diffuso sul territorio, nella convinzione che la salute mentale sia un diritto fondamentale e una responsabilità condivisa.