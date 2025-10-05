Sindaco Lambertini rinviato a giudizio, il Pd di Cairo: "Rifletta sull'opportunità di ricoprire il suo ruolo in attesa del processo"

«Apprendiamo del rinvio a giudizio del sindaco Lambertini nell’ambito dell’inchiesta sulla strada Ferranietta. Come Partito Democratico ci teniamo a ribadire con chiarezza un principio fondamentale: il garantismo. La giustizia deve fare il proprio corso e spetterà esclusivamente ai giudici stabilire eventuali responsabilità".

A dirlo i dem di Cairo Montenotte dopo la decisione del Gup Alessia Ceccardi che ha rinviato a giudizio il primo cittadino, Anna Ferrando, privato che sarebbe stato coinvolto nella redazione del progetto per il miglioramento della strada, l'ex responsabile dell'ufficio tecnico comunale Susanna Pelizza, Maurizio Lo Faso, dipendente dell'ufficio e Filippo Serafini, genero del Sindaco.

"Detto questo, non possiamo ignorare un dato politico altrettanto chiaro: un sindaco sottoposto a un procedimento penale di questa natura difficilmente può amministrare con la serenità necessaria e con la fiducia piena dei cittadini. Cairo Montenotte ha bisogno di un’amministrazione che lavori senza ombre, con trasparenza e credibilità istituzionale - continuano dal Partito Democratico cairese - Non emettiamo sentenze, non spetta a noi, ma riteniamo che in una fase così delicata serva un’assunzione di responsabilità politica. Perché il rispetto delle istituzioni viene prima delle vicende personali, e i cittadini hanno diritto a un Comune libero da condizionamenti e incertezze".

"Rivolgiamo pertanto un appello al sindaco Lambertini: rifletta con senso civico sull’opportunità di continuare a ricoprire questo ruolo in attesa del processo. Sarebbe un atto di responsabilità verso la comunità che rappresenta. Il Partito Democratico prosegue con determinazione il proprio percorso, costruendo un progetto chiaro e unitario per il futuro del nostro Comune. Dopo anni di una giunta di destra che non ha saputo dare risposte ai bisogni reali delle persone, è arrivato il momento del cambiamento. Alle prossime elezioni ci sarà una sola sinistra, rappresentata dal nostro gruppo e dal nostro impegno. È il tempo dell’unità del centrosinistra: chi non sceglierà di condividere questo percorso si collocherà inevitabilmente su posizioni diverse, lontane dai valori che ci appartengono - concludono dai dem di Cairo - Facciamo appello a tutte le forze progressiste e civiche, ai cittadini che credono in una comunità più giusta e solidale, ad unirsi a noi in questo cammino. Insieme possiamo costruire l’alternativa e restituire speranza a Cairo Montenotte".